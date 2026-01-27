Niñera se aprovechó de la confianza de una mujer y secuestró a su hija de dos años en Valle

Una niña de dos años fue rescatada por las autoridades tras estar secuestrada durante cerca de 40 horas desde el barrio Nuevo Horizonte, municipio de Florida. La secuestradora fue la niñera de 20 años.

Los hechos ocurrieron el domingo 25 de enero cuando la madre la dejó al cuidado de la vecina mientras realizaba una diligencia. Al regresar sobre la 1:00 p.m., descubrió que la niña y la mujer habían desaparecido.

Niña estuvo cerca de 40 horas secuestrada

La Policía activó los protocolos de búsqueda tras recibir la alerta en la estación. El operativo de rescate dio con el resultado esperado gracias a la llamada de una ciudadana que reportó haber visto a la sospechosa con la menor en Santander de Quilichao.

Uniformados localizaron a la mujer en zona rural de Buenos Aires, en donde también se encontraba con la niña. Previo al reencuentro con su mamá y papá, el Bienestar Familiar se encargó de la valoración y restablecimiento de derechos.

“Estamos muy felices. La niña dijo que quiere ser policía (…) Muy importante decir que en el Valle del Cauca tenemos que erradicar el secuestro de niños y reclutamientos forzados”, sostuvo la gobernadora Dilian Francisca Toro, mencionando que las personas que alertaron recibirán una recompensa.

No hay que esperar 72 horas para reportar desapariciones

La gente suele pensar que se debe esperar 72 horas para reportar una desaparición. Sin embargo, no es así. Por el contrario, entre menos tiempo se espere, mejor será la reacción de las autoridades.

A nivel nacional, está habilitada 24/7 la línea 123 para reportar. El llamado será atendido por la Policía y la Fiscalía, junto con la respectiva activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente con la articulación de otras entidades, como Medicina Legal.

Los casos de desaparición varían en cuanto a los motivos. Pueden ser desde los conflictos familiares, relaciones con personas mayores, manipulaciones, extorsiones, consumo de sustancias, entre otros.