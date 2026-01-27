CANAL RCN
Colombia Video

Así fue la emotiva liberación de guacamayas, loros y una zarigüeya víctimas de tráfico ilegal

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, luego de un proceso de rehabilitación de los animales.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
07:24 a. m.
Tres guacamayas, dos loros y una zarigüeya que habían sido rescatados del cautiverio tras operativos contra la tenencia ilegal y tráfico de fauna, fueron retornados a su hábitat en el sector de Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La acción fue realizada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, en coordinación con la Reserva Natural Mundo Nuevo, durante una jornada de liberación blanda de fauna silvestre en esta área protegida.

Esta actividad para la recuperación y conservación de la fauna silvestre busca concientizar a la comunidad sobre la gravedad de la tenencia ilegal de especies y el tráfico de animales, que también puede acarrear sanciones penales y económicas para quienes capturen, vendan o compren animales para mantenerlos en cautiverio.

Así fue la liberación

La liberación de los animales estuvo dirigida por profesionales de Corpamag, que llegaron a la zona para realizar la reintroducción progresiva de dos ejemplares de guacamaya azul (Ara Araruna), tres loros (Amazona Ochrocephala) y una zarigüeya (Didelphis Marsupialis).

Antes de esto, los animales se encontraban en el Centro de Rescate y Valoración de Fauna Silvestre de CORPAMAG, al que ingresaron tras ser recuperados en operativos contra la tenencia ilegal y el tráfico de fauna silvestre.

Allí, pasaron por los respectivos procesos técnicos de rehabilitación, evaluación comportamental y valoración sanitaria. Tras esto, los especialistas de la entidad determinaron que los ejemplares eran aptos para iniciar un proceso de liberación bajo la modalidad blanda, una estrategia que permite una adaptación gradual al entorno natural mediante monitoreo y acompañamiento previo a su independencia total.

El tráfico de fauna silvestre es delito en Colombia

Ahora, los animales permanecerán en la Reserva Natural Mundo Nuevo, un aliado estratégico para CORPAMAG en estos procesos, pues ofrece las condiciones ecológicas adecuadas, protección efectiva del hábitat y espacios que favorecen el bienestar de los animales liberados.

Los expertos esperan que la reintroducción de estas especies a su hábitat tenga una alta probabilidad de éxito.

En Colombia, la captura, tenencia, comercialización y tráfico de fauna silvestre constituye un delito ambiental, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no adquirir ni mantener animales silvestres como mascotas y a denunciar estos hechos a tiempo.

