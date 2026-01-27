CANAL RCN
¿Será de La Casa de los Famosos? Reconocido vidente lanzó preocupante presagio para importante exparticipante de un reality

¿Qué es lo que le podría pasar al famoso colombiano? Descubra lo que se reveló y ha generado 'shock'.

enero 27 de 2026
08:11 a. m.
En los primeros días de enero, uno de los videntes más reconocidos de Colombia alarmó a los internautas debido a que manifestó que un famoso exparticipante de un reality podría enfrentar serios problemas en el 2026.

Uriel Vasquéz, que en su cuenta de TikTok tiene 489.000 seguidores y, de acuerdo con sus seguidores, ha acertado múltiples predicciones, reveló su visión el pasado 5 de enero de 2026.

¿Aclaró quién sería el exparticipante? ¿Precisó qué le podría pasar? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el alarmante presagio que tuvo el vidente Uriel Vasquéz con un exparticipante de un reconocido reality de Colombia

De acuerdo con el análisis espiritual de Uriel Vasquéz, el importante exparticipante podría verse perjudicado en temas judiciales durante el presente año.

Sin embargo, este vidente no reveló el nombre de la persona ni del reality en el que participó.

"Ustedes saben que lo que me muestran en el plano espiritual, yo se los comparto con mucho respeto. Esta revelación está relacionada con un personaje que de una u otra manera es reconocido y ha estado vinculado a un famoso reality de aquí de Colombia", comenzó planteando Uriel Vásquez.

"La eventualidad que tendrá es de tipo personal en este 2026. Puede verse perjudicado, afectado e involucrado en un aspecto con una entidad pública o judicial. Su nombre se va a ver involucrado en esa situación", añadió.

No obstante, Uriel Vasquéz también dejó muy claro que lo ocurrido sería por factores completamente externos al reality en el que estuvo esa persona.

El testimonio completo de este vidente fue el siguiente:

¿Cómo han sido las reacciones de los internautas tras el alarmante presagio del vidente Uriel Vásquez?

Tras el video publicado por Uriel Vásquez, sus seguidores escribieron múltiples comentarios.

"Dios los cuide", "usted siempre le atina, qué miedo", "él me ha dejado asombrada", "de ahora en adelante siempre te escucharé" y "ay no, qué triste", han sido algunos de los mensajes.

 

