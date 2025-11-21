Procuraduría hará seguimiento a la crisis de la UNAL por designación de su director

En las recientes horas, la situación administrativa en la Universidad Nacional dio un giro luego del fallo emitido este 20 de noviembre por el Consejo de Estado, en el que anuló la elección del profesor Leopoldo Múnera como rector de la institución y ratificó la legalidad de la designación de José Ismael Peña.

Anulan nombramiento de Leopoldo Múnera como director de la UNAL

A raíz de esto, la Procuraduría General de la Nación anunció, a través de un comunicado, que iniciará un seguimiento preventivo para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el alto tribunal.

Según el Ministerio Público, la sentencia dejó claro que el Consejo Superior Universitario había excedido sus competencias al expedir la resolución con la que pretendía corregir un acto administrativo-electoral ya concluido.

La actuación, de acuerdo con el fallo, vulneró el debido proceso y quebrantó la presunción de legalidad del acto previo de designación, generando un riesgo disciplinario para quienes intervinieron sin la debida competencia.

El documento compartido por la rectoría recordó que el Consejo de Estado, en dos fallos, declaró nula la designación de Múnera y reafirmó que la elección de José Ismael Peña, realizada el 21 de marzo de 2024, se ajustó plenamente al orden jurídico.

“El fallo es categórico: el Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones, desconoció los límites del artículo 41 del CPACA, vulneró el debido proceso y quebrantó la presunción de legalidad del acto previo de designación. La Procuraduría advierte que estos hechos constituyen un riesgo disciplinario real y verificable para quienes intervinieron en actuaciones sin competencia”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

José Ismael Peña, quien aseguró recibir la decisión con serenidad y sentido de responsabilidad, afirmó que su compromiso sigue siendo el bienestar de la comunidad universitaria y la continuidad administrativa de la institución.

Procuraduría vigilará peticiones del Consejo de Estado tras anular la designación del director de la UNAL

También señaló que ya remitió las comunicaciones pertinentes a la Secretaría General y a los organismos de control para facilitar el acompañamiento y garantizar el cumplimiento de la sentencia.

La Procuraduría, por su parte, aseguró que realizará un control técnico y preventivo sobre el proceso de transición, la adopción de medidas correctivas y la prevención de nuevas irregularidades administrativas o electorales.

Por otro lado, que también verificará, cuando corresponda, la evaluación de responsabilidades y posibles acciones de repetición frente a decisiones adoptadas por fuera del marco jurídico.