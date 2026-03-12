Maurice Armitage declinó su aspiración y anunció su retiro de la carrera por la Casa de Nariño: estas son las razones

El empresario y exalcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció que no continuará en la carrera presidencial.

La decisión la hizo pública mediante un mensaje en su cuenta de X acompañado de una carta dirigida a los colombianos, en la que expuso las razones que lo llevaron a apartarse del proceso electoral.

Apreciados colombianos: declino mi aspiración presidencial. En esta carta explico las razones de mi decisión. A quienes me apoyaron desinteresadamente, toda mi gratitud

El anuncio se produce luego de que el empresario hubiera adelantado varios pasos relacionados con la preparación de su candidatura.

¿Por qué Maurice Armitage se retiró como candidato a la Presidencia?

En el documento, Armitage explicó que durante los últimos meses dedicó gran parte de su tiempo a organizar su aspiración a la Presidencia. Según indicó, se conformó un equipo de trabajo con el que avanzó en la construcción de su plan de gobierno y en el diseño de la estrategia de campaña.

De acuerdo con lo expresado en la carta, también se realizaron acciones propias del proceso electoral, entre ellas la elaboración de la publicidad de la campaña, la instalación de vallas, la grabación del video de lanzamiento y los trámites requeridos para la inscripción ante la Registraduría.

Sin embargo, el empresario señaló que considera necesario reducir el número de aspirantes en la contienda presidencial para evitar una mayor fragmentación del voto.

En el mismo documento indicó que todas las postulaciones reflejan la existencia de una democracia activa, aunque afirmó que las fuerzas políticas ya se encuentran alineándose hacia una fase final de la carrera electoral en la que, según explicó, él no cuenta con una estructura política que respalde su candidatura.

¿Qué hará Maurice Armitage tras su retiro de la carrera por la Presidencia?

Armitage también manifestó que continuará aportando a la sociedad desde el sector empresarial.

En la carta señaló que ha dedicado gran parte de su vida a impulsar el valor del ser humano y a distribuir ingresos para consolidar empresas productivas y sostenibles.

Por otro lado, estoy convencido de que puedo seguir aportándole más a la sociedad como empresario. He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo.

Finalmente, confirmó su decisión de apartarse del proceso electoral y agradeció el respaldo de quienes lo acompañaron durante su aspiración.