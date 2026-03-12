CANAL RCN
Colombia Video

Hombre fue a la Policía por un papel para conseguir trabajo… y salió capturado: llevaba años prófugo

El hombre de 51 años llegó a una estación de Policía en Regidor, Bolívar, para solicitar una certificación para su hoja de vida.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
07:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho curioso se registró en el sur del departamento de Bolívar, donde un trámite que parecía rutinario terminó con una captura.

Un hombre que buscaba obtener un documento para anexarlo a su hoja de vida llegó hasta la estación de Policía del municipio de Regidor, sin imaginar que el procedimiento terminaría revelando una situación judicial pendiente.

“Me perseguía y amenazó con no darme el certificado”: jurado de votación denunció acoso en Bogotá
RELACIONADO

“Me perseguía y amenazó con no darme el certificado”: jurado de votación denunció acoso en Bogotá

Durante la verificación de antecedentes que se realiza habitualmente para este tipo de solicitudes, las autoridades detectaron que el ciudadano era requerido por un juzgado en Valledupar y que tenía una condena vigente.

Hombre fue a la Policía por un papel para conseguir trabajo… y salió capturado

El protagonista de esta historia es un hombre de 51 años, oriundo del municipio de Barranco de Loba, quien acudió a la estación de Policía con la intención de solicitar una certificación que necesitaba para aplicar a un empleo.

Como parte del procedimiento, los uniformados realizaron la consulta de antecedentes en los sistemas institucionales. Fue entonces cuando apareció una alerta que indicaba que el ciudadano tenía una situación judicial pendiente.

¿Cuál fue el delito por el que fue capturado?

Para confirmar la información, los policías realizaron una verificación adicional con unidades de la Sijín, lo que permitió establecer que el hombre había sido condenado por el delito de porte ilegal de armas.

Video | Pandillas de niños se están enfrentando con piedras, machetes y hasta revólveres en Soledad
RELACIONADO

Video | Pandillas de niños se están enfrentando con piedras, machetes y hasta revólveres en Soledad

La consulta también reveló que la condena seguía vigente, por lo que el ciudadano no solo no podía recibir el documento que solicitaba, sino que debía ser capturado de inmediato.

El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Diego Pinzón, explicó los detalles de la situación.

El capturado había sido condenado a 108 meses de prisión por el delito antes mencionado y llevaba aproximadamente 7 años evadiendo a la justicia.

Tras confirmar la orden judicial, los uniformados procedieron a detener al hombre dentro de la misma estación de Policía, el lugar al que había llegado con la intención de adelantar un trámite para su hoja de vida.

Posteriormente, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación frente a la condena que tenía pendiente.

El detenido fue dejado de disposición de la autoridad judicial competente y este terminará su situación pública frente a la condena impuesta.

Pastor engañó a su hijastra para secuestrarla, amarrarla y abusarla por horas en una finca en Chinchiná
RELACIONADO

Pastor engañó a su hijastra para secuestrarla, amarrarla y abusarla por horas en una finca en Chinchiná

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría suspende a interventor de Coosalud y abre investigación contra sus predecesores

Cartagena

Revelan estado de salud del vigilante al que le dispararon seis veces en una IPS de Cartagena

Medellín

VIDEO | Hombre opuso resistencia, forcejeó y evitó que ladrones lo robaran en Medellín

Otras Noticias

Dólar

¡Giro IMPORTANTE en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de marzo de 2026! Tocó niveles bajos

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió este 12 de marzo en Colombia.

Artistas

Así fue el conmovedor reencuentro entre Isabella Ladera y Hugo García, su novio, tras la inesperada pérdida que sufrieron

Hugo García publicó un video en el que mostró cómo fue el momento en el que volvieron a verse tras lo ocurrido.

Selección de España

La Finalissima cambió de sede y el panorama favorece a España frente a Argentina

Petróleo

Oriente Medio ha dejado de producir 10 millones de barriles de petróleo al día

Redes sociales

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes