Hombre fue a la Policía por un papel para conseguir trabajo… y salió capturado: llevaba años prófugo

Un hecho curioso se registró en el sur del departamento de Bolívar, donde un trámite que parecía rutinario terminó con una captura.

Un hombre que buscaba obtener un documento para anexarlo a su hoja de vida llegó hasta la estación de Policía del municipio de Regidor, sin imaginar que el procedimiento terminaría revelando una situación judicial pendiente.

Durante la verificación de antecedentes que se realiza habitualmente para este tipo de solicitudes, las autoridades detectaron que el ciudadano era requerido por un juzgado en Valledupar y que tenía una condena vigente.

Hombre fue a la Policía por un papel para conseguir trabajo… y salió capturado

El protagonista de esta historia es un hombre de 51 años, oriundo del municipio de Barranco de Loba, quien acudió a la estación de Policía con la intención de solicitar una certificación que necesitaba para aplicar a un empleo.

Como parte del procedimiento, los uniformados realizaron la consulta de antecedentes en los sistemas institucionales. Fue entonces cuando apareció una alerta que indicaba que el ciudadano tenía una situación judicial pendiente.

¿Cuál fue el delito por el que fue capturado?

Para confirmar la información, los policías realizaron una verificación adicional con unidades de la Sijín, lo que permitió establecer que el hombre había sido condenado por el delito de porte ilegal de armas.

La consulta también reveló que la condena seguía vigente, por lo que el ciudadano no solo no podía recibir el documento que solicitaba, sino que debía ser capturado de inmediato.

El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Diego Pinzón, explicó los detalles de la situación.

El capturado había sido condenado a 108 meses de prisión por el delito antes mencionado y llevaba aproximadamente 7 años evadiendo a la justicia.

Tras confirmar la orden judicial, los uniformados procedieron a detener al hombre dentro de la misma estación de Policía, el lugar al que había llegado con la intención de adelantar un trámite para su hoja de vida.

Posteriormente, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación frente a la condena que tenía pendiente.