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¿Por qué no habrá agua por 34 horas en 140 barrios de Bogotá?

La intervención afectará a dos millones de usuarios en Usaquén, Kennedy, Engativá y Cota desde las 2:00 p.m. del jueves.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
06:53 a. m.
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Bogotá enfrenta este jueves una suspensión del servicio de agua potable que se extenderá por 34 horas y afectará a aproximadamente dos millones de usuarios en 140 barrios de tres localidades de la capital.

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El corte comienza a las 2:00 p.m. del jueves y se espera que el suministro se restablezca a la medianoche del viernes 1 de mayo.

Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, explicó el motivo del corte de agua que afectará a al menos dos millones de personas:

Hoy a las 2:00 de la tarde inicia el corte que vamos a hacer para poder instalar una válvula antisísmica en el tanque de Santa Ana.

Esta es la quinta y última válvula de un paquete de protección que busca modernizar la infraestructura crítica de abastecimiento de la ciudad.

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¿Qué es la válvula antisísmica por la que quitarán el agua en Bogotá?

La funcionaria detalló cuál es el funcionamiento del dispositivo que será instalado y por el que tres importantes localidades de la ciudad se quedarán sin el suministro de agua potable:

Esa gran válvula tiene un sensor de velocidad bastante sensible, que lo que nos permite es, si hay alguna situación por un terremoto, por algún movimiento que genere un cambio en la velocidad del agua, los túneles que vienen desde la planta Wiesner hasta Bogotá (…) hay que proteger esa infraestructura frente a cualquier evento.

Las localidades afectadas son Usaquén, Kennedy y Engativá, además del municipio de Cota. Estos sectores reciben agua de la planta Wiesner, que normalmente abastece cerca del 70% de la ciudad.

La válvula se cerrará automáticamente en caso de sismo para evitar que el túnel se desocupe rápidamente, se presurice y colapse.

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¿Habrá inconvenientes con el restablecimiento del agua en Bogotá?

Sobre posibles inconvenientes durante el restablecimiento, Avendaño aclaró:

Puede pasar que en el restablecimiento paulatino del servicio se genere algún tipo de coloración amarillo. Esto no afecta la potabilidad del agua.

La funcionaria explicó que se trata de una película que se forma en las tuberías y recomendó dejar correr el agua si presenta coloración, además de reportarlo a la línea 116.

La gerente no descartó que los trabajos puedan finalizar antes del plazo estimado: "Si terminamos antes, tenemos un equipo de la empresa y del contratista supremamente comprometido (…) pero tenemos que ser muy conscientes que no por hacerlo más rápido lo que tienes que quedar bien".

También advirtió sobre posibles imprevistos propios de cualquier obra de infraestructura.

Como medida de contingencia, la empresa desplegará carros tanque que priorizarán la atención a infraestructura crítica hospitalaria, de servicios sociales y educativa, aunque también atenderán solicitudes de la comunidad en caso necesario.

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Esta es la cantidad de litros de agua que debería usar cada persona en contingencia

Dora Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Altamar en Kennedy, indicó cómo se preparó la comunidad:

Nosotros como hemos recibido el aviso con bastante antelación, nos hemos preparado pues haciendo aseo con tiempo, haciendo depósitos de agua para los baños, para los servicios.

Moreno recomendó el uso responsable del agua, sugiriendo un consumo de 5 a 10 litros por persona durante los días sin servicio.

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