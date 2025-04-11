CANAL RCN
Colombia

Contraloría revela que más de 5 millones de colombianos siguen sin acceso al agua potable

La Contraloría subrayó que, entre 1993 y 2024, los avances en cobertura han sido mínimos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
12:28 p. m.
La Contraloría General de la República advirtió que las brechas territoriales, la baja calidad del agua suministrada y la drástica reducción del presupuesto de inversión para el año 2026 amenazan con profundizar los rezagos en el acceso equitativo a servicios públicos esenciales como el acueducto, el alcantarillado y la recolección de basuras.

Según cifras presentadas por el organismo de control, más de 5 millones de personas en Colombia aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones no tienen acceso al servicio de recolección de residuos.

“Cada planta de tratamiento abandonada, cada acueducto inconcluso y cada alcantarillado que nunca entró en operación es un monumento a la ineficiencia, la corrupción y la negligencia”, afirmó el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga durante la instalación del foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”.

Estas carencias, señaló la entidad, se convierten en factores discriminatorios que afectan especialmente a las comunidades rurales y apartadas, donde el servicio de acueducto se presta menos de 12 horas al día en más de 190 municipios.

Brechas urbano-rurales y rezago en la Amazonía agravan la desigualdad

La Contraloría subrayó que, entre 1993 y 2024, los avances en cobertura han sido mínimos: apenas un 3,2% en acueducto urbano, 11,8% en alcantarillado y 16,1% en recolección de basuras.

La inequidad territorial sigue siendo la principal deficiencia: en 2024, la brecha urbano-rural fue del 36% en acueducto, 78,4% en alcantarillado y 67,5% en aseo. La Amazonía, por ejemplo, apenas alcanza una cobertura de acueducto del 46,8%, frente al 93,6% en la Región Andina.

Además, de las 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas por la Contraloría, solo el 39% opera efectivamente. El resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que deriva en el vertimiento de aguas contaminadas en fuentes hídricas, afectando gravemente el medio ambiente y la salud pública.

Recorte del 53% en inversión amenaza continuidad de los servicios

El Presupuesto General de la Nación para 2026 contempla una reducción del 53% en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para agua, saneamiento y gestión de residuos, pasando de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones en 2026.

Esta disminución, sumada a una baja ejecución presupuestal, solo el 23% del total y el 22% en el componente de agua y saneamiento al 18 de septiembre de 2025, pone en riesgo la continuidad y calidad de los servicios públicos esenciales.

La Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por más de $443.232 millones en auditorías realizadas entre 2020 y el primer semestre de 2025 a recursos del SGP, PDA y SGR, evidenciando fallas estructurales en la planeación y supervisión de proyectos.

