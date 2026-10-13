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Se tomaron decisiones de último momento antes del Millonarios vs. Once Caldas: ¿cuáles?

Millonarios y Once Caldas, que urgen de los tres puntos, jugarán a partir de las 8:30 de la noche.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
07:32 p. m.
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Este martes 13 de octubre de 2026, a partir de las 8:30 de la noche, Millonarios enfrentará a Once Caldas.

El partido será válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026 II y se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Los 'albiazules', que han jugado 14 fechas, se encuentran en la sexta posición del campeonato con 22 puntos y necesitan de una victoria para seguirse afianzando en el grupo de los ocho.

Mientras tanto, el 'blanco de Manizales', que ha disputado 13 encuentros, está en la décima posición con 16 puntos y requiere sumar las tres unidades para acercarse a zona de clasificación.

Por lo tanto, Millonarios y Once Caldas tomaron decisiones claves de último momento. ¿Cuáles fueron?

Millonarios eligió el siguiente 11 titular para enfrentar a Once Caldas en la Liga BetPlay 2026 II

Con el objetivo de reencontrarse con la victoria, Alberto Gamero eligió la siguiente nómina titular:

Burrai en el arco; Martín, Barreiro, Mosquera y Valencia en defensa; Souza, Ureña, Ruiz, Cuadrado y Silva en la zona de volantes; y Castro en el frente de ataque.

Esta es la titular de Once Caldas para su partido vs. Millonarios, en la Liga BetPlay 2026 II

Luego de su victoria vs. Llaneros, Once Caldas definió el siguiente 11 titular para buscar los tres puntos en El Campín:

Parra en el arco; Cuesta, Castaño, Londoño y Patiño en defensa; Nieto, Colorado y Roa en la mitad de la cancha; y Zapata, Barrios y Gómez en la delantera.

¿Qué seguirá para Millonarios y Once Caldas en la Liga BetPlay 2026 II?

Después de que se dispute este partido de la fecha 13, Millonarios tendrá que prepararse para enfrentar a Jaguares.

Ese partido será el lunes 19 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Por su parte, Once Caldas se encontrará frente a frente con el Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Ese encuentro será el sábado 17 de octubre de 2026, a las 8:10 de la noche.

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