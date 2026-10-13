Clientes de Davivienda tendrán cambio clave a partir de noviembre: esto deben saber

El sector bancario colombiano se prepara para uno de los movimientos corporativos más importantes de los últimos tiempos.

El Banco Davivienda y DAVIbank confirmaron oficialmente la fecha clave en la que se materializará la integración total de sus operaciones financieras y bancarias en el territorio nacional, un proceso que promete transformar la dinámica del mercado y redefinir la atención para millones de usuarios.

Tras surtir con éxito el riguroso proceso de evaluación y recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes por parte de las entidades de control —incluyendo el visto bueno de la Superintendencia Financiera—, ambas compañías establecieron que el próximo 1 de noviembre será la fecha efectiva en la que se consolidará formalmente la cesión de negocios.

¿Qué implica esta integración para los usuarios y el mercado?

La consolidación de estas operaciones busca optimizar la eficiencia institucional y fortalecer la posición competitiva de Davivienda dentro del sistema financiero colombiano. Aunque las directivas han indicado que los términos y condiciones específicos sobre el proceso de transición se continuarán detallando a medida que se finiquiten los contratos y cronogramas internos, la expectativa entre los analistas económicos es alta.

Para los clientes y usuarios actuales, la llegada de este mes de noviembre marcará el inicio formal de una etapa de unificación operativa.

Se espera que con el transcurso de las semanas las instituciones emitan comunicados detallados con instrucciones precisas para resolver cualquier duda relacionada con el manejo de productos, canales digitales, oficinas de atención y la continuidad de los servicios financieros adquiridos previamente.

Con este golpe sobre la mesa, Davivienda reafirma su agresiva estrategia de consolidación y crecimiento en Colombia, reafirmando que el último trimestre del año estará marcado por transformaciones estructurales profundas en el mapa de la banca nacional.