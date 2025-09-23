CANAL RCN
Colombia

TransMiCable dejará de operar durante varios días: estas son las causas y rutas alternas

Las autoridades explicaron por qué el servicio no operará del 4 al 19 de octubre.

TransMiCable.
TransMiCable. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:20 p. m.
En las últimas horas, se conoció una información crucial para los usuarios que todos los días toman transporte público en Bogotá.

Desde el sábado 4 hasta el domingo 19 de octubre, el TransMiCable de Ciudad Bolívar no operará. La razón es el mantenimiento que se le hará al componente electromagnético.

Le harán mantenimiento a TransMiCable

El mantenimiento corresponde a una labor preventiva que se tiene que llevar a cabo de manera periódica y busca garantizarles seguridad a los usuarios que, de acuerdo a estimaciones de Transmilenio, son 30 mil los que diariamente utilizan TransMiCable. De igual forma, la ruta H638 (Estación Juan Pablo II – Arabia) no operará.

Ahora bien, para no afectar los recorridos ni las rutinas de los ciudadanos, el Servicio Integrado de Transporte Público (SITP) pondrá en marcha tres rutas alimentadoras y 12 servicios zonales durante el tiempo en el que no se podrá utilizar el servicio.

Los horarios serán: lunes a sábado - 4:00 a.m. a 12:30 a.m. Domingos y festivos – 4:00 a.m. a 11:30 p.m.

Rutas alimentadoras habilitadas

  • 6-4 Paraíso - Portal Tunal
  • 6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal
  • 6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales habilitadas

  • 742 Bulevar Niza – Paraíso
  • H631 Paraíso - B631 Avenida Calle 134
  • P39 Arabia – Zona Franca
  • C201 Patio Bonito - Paraíso
  • H627 Santa Helenita - K627 Salitre
  • 624 20 de Julio - Verbenal del Sur
  • H632 Estación General Santander – Villa Gloria
  • T11 Calle 222 – Alpes
  • H610 Paraíso - A610 Chicó Norte
