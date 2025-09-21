Vigilante de Transmilenio fue apuñalado por impedir el ingreso de colados

La violencia contra el personal de Transmilenio en Bogotá alcanzó un nuevo nivel de gravedad luego de que se registrara un reciente ataque contra un vigilante. El uniformado fue apuñalado por cumplir con su deber de impedir el ingreso de colados en el Portal 20 de Julio.

El incidente pone de manifiesto la creciente problemática de agresiones contra los trabajadores del sistema de transporte público de la capital colombiana.

Las imágenes captadas en el lugar de los hechos y conocidas por este medio muestran a un grupo de individuos que, frustrados por no poder ingresar sin pagar, desencadenaron una agresión indiscriminada contra el personal de seguridad.

Los vigilantes, armados únicamente con bolillos, intentaron defenderse de los ataques de sus agresores, quienes actuaron en grupo para intimidarlos.

Transmilenio informó que este año ya se han registrado 195 casos de agresiones físicas contra miembros del personal de vigilancia.

Estos incidentes han llevado a que se considere reconocer a estos funcionarios como héroes ciudadanos por su labor en la protección de los usuarios y el cumplimiento de las normas del sistema.

“Esta acción violenta deja como resultado un vigilante lesionado con arma blanca. Manifestamos toda nuestra solidaridad con él y su familia y reiteramos nuestro respaldo a la labor del personal de vigilancia, quienes diariamente trabajan para proteger la integridad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas”, indicó Transmilenio en un comunicado.

Juan David Quintero, concejal de Bogotá, aseguró que “los funcionarios de Transmilenio que impidieron la colada, que además fueron amenazados con armas blancas y que aun así persistieron defendiendo el sistema, son unos verdaderos héroes”.

Las autoridades han reiterado que responder con violencia contra personas que solo cumplen su trabajo es intolerable y debe ser sancionado con todo el peso de la ley.

Se espera que este incidente impulse medidas más estrictas para garantizar la seguridad del personal de Transmilenio y disuadir futuros actos de violencia.