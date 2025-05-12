Joven de 14 años murió tras recibir un disparo de otro adolescente en Neiva

Una menor de 14 años falleció tras recibir un disparo en la cabeza con un arma traumática en un apartamento del barrio Cuarto Centenario, sur de Neiva. El presunto agresor sería también un menor de edad.

Al parecer, cinco menores que no superaban los 16 años (tres mujeres y dos hombres) se encontraban dentro del apartamento cuando uno de ellos sacó la pistola y comenzó a manipularla. Activó el gatillo y uno de los disparos dio contra su compañera.

Menor de 16 años habría disparado por accidente

“Al llegar las unidades, la comunidad manifiesta que al parecer una menor de edad había sido evacuada presuntamente desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, en horas de la madrugada, a raíz de dicha lesión, la menor perdió la vida”, sostuvo el comandante de la Policía de Neiva, coronel Héctor Betancourt.

Los presentes trasladaron a la víctima a un centro asistencial, desde donde fue remitida al Hospital Universitario de Neiva por la gravedad de las lesiones. La menor, quien cursaba séptimo de bachillerato, murió en la madrugada de este viernes 5 de diciembre.

Adolescente murió en la madrugada

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron el arma traumática con algunos proyectiles modificados. El menor que presuntamente la accionó fue aprehendido.

La alcaldía le hizo un llamado a la ciudadanía sobre el papel de los papás y mamás a la hora de impedir tragedias. “Asumir una responsabilidad muy importante frente a estos hechos, que pueden ocurrir en cualquier situación”, sostuvo el director de la Oficina de Convivencia, Alexi Trujillo.

El tema no termina ahí. La familia solicita recursos para darle el último adiós a la menor. Mientras tanto, se indagan a los menores que estuvieron, en aras de esclarecer lo ocurrido y conocer más detalles.

“Los móviles del caso se encuentran en esclarecimiento en este momento y se siguen adelantando todas las labores, tanto administrativas como judiciales”, manifestó el comandante.