Habrá tarifa diferencial en Transcaribe: ¿en cuánto quedará el pasaje y quiénes se verán beneficiados?

En Cartagena fue aprobada una tarifa diferencial en el sistema de transporte masivo Transcaribe, luego de varios meses de diálogo entre autoridades y comunidad.

RELACIONADO Funcionarias de la Alcaldía de Bogotá fueron sorprendidas colándose en Transmilenio

La medida busca aliviar el gasto en transporte de miles de ciudadanos que hacen parte de poblaciones vulnerables.

¿Quiénes serán beneficiados por la tarifa diferencial de Transcaribe?

La decisión establece un subsidio que beneficiará a más de 27.000 usuarios del sistema Transcaribe en la ciudad de Cartagena.

Los favorecidos serán estudiantes de colegios, universidades y programas técnicos o tecnológicos, además de personas en condición de discapacidad debidamente certificada y ciudadanos pertenecientes a los niveles A y B del Sisbén.

¿En cuánto quedó el pasaje con la tarifa diferencial?

Actualmente, el valor del pasaje es de $3.900, pero con la nueva tarifa diferencial pasará a $2.900 para los beneficiarios, lo que significa una reducción de $1.000 por viaje.

Sin embargo, el subsidio tendrá condiciones específicas: solo cubrirá dos pasajes diarios durante 20 días al mes, lo que limita su alcance pero representa un alivio económico para quienes dependen del sistema diariamente.

En estaciones del sistema, algunos usuarios ya reaccionan a la medida:

Patricia Suárez, usuaria de Transcaribe, señaló:

Bastante alivian el bolsillo bastante porque de todas maneras a veces uno está corto también tiene que salir uno tienen que salir ellos a los colegios y todo

El estudiante Esteban Rivera consideró que la medida tiene coherencia con su público objetivo:

Creo que pues como es enfocado hacia los estudiantes si tiene sentido de que sea dos veces al día.

Por su parte, Lina Palacios destacó el posible destino del ahorro:

Pues nos ayudaría como a destinar eso a algo más hacia la educación pero de pronto ya no en transporte sino como a materiales o algo así.

Mientras que Brigitte Villa explicó su caso particular:

A mí me piden mucho lo que es las manualidades, me serviría muchísimo para eso.

¿Cuándo entrará en vigencia la tarifa diferencial de Transcaribe?

La propuesta fue impulsada por la Alcaldía de Cartagena y ya fue aprobada por el Concejo Distrital. No obstante, aún no entra en vigencia, ya que falta la sanción del alcalde.

RELACIONADO Dos abuelitos llevan 3 meses viviendo sin techo y en pésimas condiciones tras un incendio en Soledad

Además, se espera que la administración defina cómo será la implementación del beneficio en el sistema Transcaribe, incluyendo posibles registros, validación de documentos y la socialización de la fecha exacta en la que comenzará a aplicarse la tarifa diferencial.