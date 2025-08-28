Autopista sur amaneció cerrada en ambos sentidos por ruptura de un tubo de gas

La autopista sur amaneció cerrada en ambos sentidos, por la ruptura de un tubo de gas, afectando la movilidad de los que madrugaron para ir de Bogotá a Soacha o de Soacha a Bogotá.

El Episodio se registró en horas de la madrugada, en el sector de El Altico, entre 3M y Espumados. Sin embargo, sobre las 6:00 de la mañana el trancón ya había alcanzado Bogotá, a la altura de San Mateo.

Autoridades del vecino municipio ya atienden el caso:

Personal de la empresa prestadora del servicio, la dirección de servicios públicos y la Oficina de Gestión del Riesgo de Soacha atendieron el incidente.

De otro lado, agentes de tránsito se ubicaron sobre la Carrera Cuarta, para indicar a los conductores de motos, servicio público y particulares los desvíos que pueden tomar hacía Sibaté, Soacha y otros municipios al sur de la ciudad.

“Informamos a la ciudadanía que la Autopista Sur se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de la Carrera 4 No. 2-18 Sur, debido a una fuga de gas reportada en el sector”, se lee en el reporte de la Secretaría de Movilidad.

¿En qué momento podría recobrarse la movilidad por este importante corredor vial?

Los vehículos que iban por el carril central se vieron obligados a desviarse por los laterales. Y las autoridades del vecino municipio indicaron a Noticias RCN que la situación podría resolverse sobre las 7:30 de la mañana. Lo que finalmente ocurrió, poco antes de la hora prevista.

Transmilenio informó que “ante el cierre de la Autopista Sur con Calle 2 Sur, en ambos sentidos, la ruta alimentadora circular San Mateo presenta tiempos de espera más altos de lo habitual”.

Y, también, a primera hora del jueves la Secretaría de Movilidad informó sobre novedades viales en la Av. Circunvalar con Av. El Dorado (Santa Fe), por la caída de una estructura de metal, y en la Carrera 7 con calle 201 (Usaquén) por el choque de un camión contra un objeto fijo.