Con brazalete del INPEC y en casa por cárcel: capturado en Puente Aranda por presunto hurto de vehículo

Mediante actividades de vigilancia y control, la Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de participar en el hurto de un vehículo en la localidad de Puente Aranda.

La rápida reacción de la patrulla de vigilancia, junto con el apoyo de la comunidad, permitió recuperar el automotor y detener a uno de los presuntos responsables.

Portaba brazalete y cumplía casa por cárcel

Durante el procedimiento de verificación, las autoridades confirmaron que el capturado portaba un brazalete electrónico del INPEC, pues se encontraba bajo medida de detención domiciliaria.

Dicho beneficio le había sido otorgado hacía seis meses, tras haber estado recluido en un centro penitenciario del Meta por delitos de violencia contra servidor público y hurto calificado y agravado.

Judicialización y llamado a la ciudadanía

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

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La Policía Nacional reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123.