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Con brazalete del INPEC y en casa por cárcel: capturado en Puente Aranda por presunto hurto de vehículo

Dicho beneficio le había sido otorgado hacía seis meses, tras haber estado recluido en un centro penitenciario del Meta.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

julio 30 de 2026
05:48 p. m.
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Mediante actividades de vigilancia y control, la Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de participar en el hurto de un vehículo en la localidad de Puente Aranda.

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La rápida reacción de la patrulla de vigilancia, junto con el apoyo de la comunidad, permitió recuperar el automotor y detener a uno de los presuntos responsables.

Portaba brazalete y cumplía casa por cárcel

Durante el procedimiento de verificación, las autoridades confirmaron que el capturado portaba un brazalete electrónico del INPEC, pues se encontraba bajo medida de detención domiciliaria.

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Dicho beneficio le había sido otorgado hacía seis meses, tras haber estado recluido en un centro penitenciario del Meta por delitos de violencia contra servidor público y hurto calificado y agravado.

Judicialización y llamado a la ciudadanía

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

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La Policía Nacional reiteró su invitación a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123.

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