Atención, motociclistas: precio del Soat podría aumentar desde el próximo año

Desde la Convención Internacional de Seguros 2025 de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), celebrada en Cartagena, el superintendente financiero, César Ferrari advirtió que el próximo año podría aumentar el precio del Seguro Obligatorio de Acciones de Tránsito (Soat) para motos.

La medida, según dijo, fue planteada como un alivio a los problemas fiscales que enfrenta el país y que, en el 2026, obligarían a aumentar el recaudo tributario:

“Este, nuevamente, es un problema de política fiscal. Es evidente que hay una falta de ingresos fiscales y una de las razones de esa falta de ingresos fiscales son los subsidios para determinado sujeto, en este caso, las motocicletas”.

Aumento del Soat no se aplicaría a todas las motos:

De acuerdo con Ferrari, “lo sensato sería, en todo caso, propiciar un aumento del Soat para algunas. Y no digo todas, sino una parte de las motos para que contribuyan a las necesidades del país”.

Después de todo, en 2024, el “Gobierno del cambio” redujo el precio del Soat a la mitad para motocicletas de bajo cilindraje y otro tipo de vehículos, buscando ampliar la cobertura de posibles accidentes en carretera.

58% de las motos no pagan el Soat:

Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar, explicó en la convenció que “si aumentan los impuestos de un producto o un servicio, el afectado por ese impuesto lo que, normalmente, hace es que traslada ese costo adicional a su servicio o producto. Eso que es en lógica y en teoría cierto, deja de ser una realidad porque lo que termina pasando es que el afectado, simplemente se retira del negocio. Y una tasa del 50% está más cerca de ese riesgo, que del riesgo de aumentar los precios”.

Su diagnostico es realizado en un momento en el que 58% de las motos no cuentan con el Seguro Obligatorio de Acciones de Tránsito y de los 19.9 millones de vehículos inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), solo 10,9 millones lo tienen.