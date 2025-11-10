Pronóstico del clima para el puente festivo de octubre: estas son las zonas donde más lloverá
Este puente festivo, muchos colombianos aprovechan para salir de viaje. Estas son las predicciones del clima para tener en cuenta.
Llega octubre y con él la semana de receso para algunos colegios y universidades, que se une con el puente festivo de los días 11, 12 y 13, en los que las familias aprovechan para viajar y tomar un descanso de la rutina.
Como es costumbre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, dio a conocer el pronóstico del tiempo para estos tres días de descanso para los colombianos.
Un consejo: aliste el paraguas.
Estas predicciones climáticas son realizadas por los meteorólogos del Ideam, basándose en las interpretaciones de las condiciones sinópticas e imágenes satelitales que comprenden el territorio nacional.
Sábado 11 de octubre
De acuerdo con el Ideam, se prevén lluvias leves y moderadas durante la mañana, tarde y noche de este sábado en la mayor parte del país, principalmente en la Región Andina.
En el Caribe, se esperan lluvias de baja intensidad en la mañana y precipitaciones moderadas sobre la tarde. En la Sierra Nevada y el Golfo de Urabá podrían presentarse aguaceros o tormentas eléctricas.
Para el Pacífico colombiano, el Ideam prevé precipitaciones de intensidad moderada durante la mañana del sábado, mientras que para la tarde y noche podría haber lloviznas más leves.
En la Orinoquía, se espera un tiempo un poco más seco, sin embargo, podría haber precipitaciones variables a lo largo del día en los Llanos y parte de la Amazonía.
Domingo 12 de octubre
La madrugada y mañana del domingo 12 de octubre podría estar marcada por lluvias leves y moderadas en gran parte del país. Para horas de la madrugada se esperan tormentas un poco más fuertes en zonas de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y los Santanderes.
En la tarde se esperan precipitaciones leves y moderadas en la mayor parte del territorio nacional, con aguaceros y posibles tormentas en partes de los Llanos Orientales, Cundinamarca, Boyacá y la Sierra Nevada de Santa Marta.
En la noche, el tiempo será seco en la mayor parte del país, con excepción de la Amazonía, áreas del Vichada, Bogotá, Santander, Nariño, Cauca, Tolima y el Eje Cafetero.
Lunes 13 de octubre
Para el lunes festivo el pronóstico no es muy diferente. Se espera que en la madrugada haya fuertes lluvias en Guainía, Vichada, todo el Pacífico y la Región Andina. Las lluvias podrían ir mermando para horas de la mañana.
Para la tarde y noche se esperan precipitaciones leves y moderadas en la mayor parte del país, con posibles tormentas eléctricas en Arauca y la zona límite de Vichada.