Ideam revela hasta cuando ira la temporada de lluvias que inició en septiembre

El país se enfrenta a una nueva temporada de lluvias que inició, aproximadamente, el 13 de septiembre y podría extenderse hasta finales del 2025, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam).

En su pronostico más reciente, la entidad sugiere que las lluvias irán, por lo menos, hasta diciembre y afectarán con especial intensidad a las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Amazónica.

Así lo dio a conocer en diálogo con Noticias RCN la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto:

“Más o menos el 15 de septiembre inicia lo que se conoce como la segunda temporada de más lluvias. Esto significa que empieza a aumentar el nivel de precipitaciones en lagunas regiones”. Además, advirtió que “en este momento, la cuenca del Orinoco tiene 10 aleras de crecientes súbitas, una de las roja y las demás en naranja”.

Lluvias también fueron pronosticadas en el sector del derrumbe en la Vía al Llano:

El país registra alertas por posibles deslizamientos de tierra en cerca de 350 municipios, incluyendo los del sector del kilómetro 18 en la Vía al Llano, donde la carretera fue cubierta por residuos de la montaña el pasado domingo 7 de septiembre.

Si bien una variante a 600 metros del lugar del accidente fue abierta hace ocho días, los trabajos de remoción de tierra podrían verse afectados con el aumento en las lluvias, retrasando aún más la apertura de la carretera.

Hace unos días, el director de operación de la concesionaria Coviandina, Fernando Castillo, explicó que si bien se estaba “removiendo el material en la base del deslizamiento, que es donde está la carretera” lo que lograron fue que “se siga moviendo el material de la parte alta y, nuevamente, caiga sobre la carretera. Y ese es el problema de fondo”.

Segíun dijo, “el condicionante principal es el clima”, porque “si empieza a haber lluvia en la zona, vamos a tener aguas de infiltración que empiezan a generar una sobrecarga adicional sobre el material, que de por sí ya está saturado, y puede venirse más material sobre la vía, que se va a tener que retirar”.