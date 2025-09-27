Premio Nacional de Derechos Humanos 2025: voces que defienden la vida en Colombia

Con el lema “Defender es vivir”, el galardón, impulsado por Diakonia y Act Iglesia Sueca con el respaldo de la Embajada de Suecia, busca visibilizar y honrar a quienes arriesgan su seguridad para garantizar los derechos fundamentales en el país.

¿Qué es el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia?

El Premio Nacional de Derechos Humanos nació como una iniciativa de organizaciones internacionales y locales con el propósito de reconocer el aporte de quienes trabajan por la dignidad humana. Desde hace 14 años, este reconocimiento se ha convertido en una plataforma para visibilizar la labor de defensores y defensoras que enfrentan amenazas, persecuciones y estigmatización, pero que mantienen en alto la convicción de construir democracia, justicia social y paz en Colombia.

Ceremonia en Bogotá: cuándo y dónde será

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2025 se realizará el próximo 30 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Allí se darán cita representantes de organizaciones sociales, delegados internacionales y diplomáticos que acompañarán el homenaje a quienes arriesgan su vida en defensa de los derechos fundamentales.

Finalistas del Premio Nacional de Derechos Humanos 2025

Este año, el jurado seleccionó 13 finalistas en tres categorías:

Defensor/a del Año: donde figuran líderes como Jacqueline Castillo Peña (Madres de los Falsos Positivos), María Victoria Palacios Romaña (fundación Latidos Chocó) y Maydany Salcedo (campesina y defensora ambiental).

Experiencia o Proceso Colectivo del Año: que reconoce la labor de organizaciones sociales y ONGs como ASCAMCAT, la Mesa Ambiental de Jericó, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y REDEPAZ.

Reconocimiento a toda una vida: otorgado a defensores con más de 30 años de trayectoria, entre ellos Mildrey Corrales Charry, Luis Emil Sanabria Durán, la hermana Cecilia Naranjo Botero y Jesús Javier Dorado Rocero.

Cada una de estas nominaciones representa historias de resistencia frente a la exclusión, la violencia y los riesgos que enfrentan comunidades enteras en los territorios.

“Defender es vivir”: un mensaje de esperanza

El lema de esta edición, “Defender es vivir”, busca recordar que la defensa de los derechos humanos no es solo un acto de resistencia, sino también una apuesta por la vida y el futuro de Colombia. Voces como la de Diana María Montealegre, directora nacional de Diakonia, y Eva Ekelund, directora regional de Act Iglesia Sueca, han destacado que este reconocimiento no es únicamente un premio simbólico, sino una herramienta para amplificar las luchas de las comunidades y fortalecer la memoria colectiva en torno a la justicia y la paz.