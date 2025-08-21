CANAL RCN
Más de 125 mil tutelas interpuestas muestran la grave crisis en el sector salud: cifra histórica

Al día hay 833 tutelas por fallos en el acceso a la salud. Los números están rompiendo los récords.

agosto 21 de 2025
08:42 a. m.
La crisis del sistema de salud en Colombia continúa agravándose, muestra de ello son las preocupantes cifras que reveló un reciente informe del observatorio Así Vamos en Salud.

Fuerte llamado del Distrito al Fomag por salud de maestros: “Falta de compromiso”
El estudio mostró un alarmante aumento en el número de tutelas interpuestas por ciudadanos para acceder a servicios médicos, alcanzando cifras récord en lo que va de 2025.

833 tutelas por día: preocupante balance

Entre enero y mayo de este año, se radiaron 125.819 tutelas, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo período de 2024. Esta cifra supera incluso el récord que hubo en 2019.

El informe señaló que, en promedio, 833 colombianos acuden diariamente a este mecanismo jurídico para reclamar su derecho fundamental.

La situación se ha visto agravada por varios factores, incluyendo la intervención de EPS por parte del Gobierno y el cierre de servicios en hospitales o clínicas debido a problemas financieros. Esto ha llevado a una disminución en la capacidad hospitalaria, especialmente en áreas críticas como camas UCI neonatales y para pacientes con enfermedades mentales.

¿Qué piensan los expertos?

La Asociación de Pacientes de Alto Costo advirtió sobre el deterioro en la atención, particularmente para quienes padecen enfermedades raras. Es tal la gravedad que algunos usuarios han fallecido al no lograr acceder a la atención integral que requerían.

Paciente con diabetes lleva seis meses sin recibir su insulina por la crisis en la entrega de medicamentos
El panorama se complica aún más con la disminución en la capacidad de camas para trabajo de parto (-7.1%) y uso neonatal (-7.5%), lo que afecta directamente la atención materno-infantil en el país.

Frente a esta crisis, la Corte Constitucional asegura que el Ministerio de Salud no ha cumplido con el plan para mejorar el acceso a este derecho en los últimos tres años, incumpliéndole a los pacientes.

Expertos en el sector salud instan a los órganos de control a tomar medidas más allá de las advertencias, considerando la gravedad de la situación y su impacto en la vida de los colombianos.

