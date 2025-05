Preocupación por las medidas del Gobierno Nacional para combatir el plan pistola

El Ministerio de Defensa dio a conocer una serie de recomendaciones para los miembros de la fuerza pública que están siendo víctimas de ataques sistemáticos por cuenta de los integrantes del Clan del Golfo en todo el territorio nacional y que deja un saldo de más de 30 funcionarios de Policía y Fuerzas Militares asesinados.

En un extenso documento, se entregan algunos llamados que han sido interpretados como medidas de autoprotección, lo cual ha generado cuestionamientos desde diferentes sectores, pues se indica que no son medidas propias del Estado para defender a los uniformados.

Críticas a las medidas del Ministerio de Defensa por el plan pistola

"Es una claudicación total del Estado, del gobierno, frente a la criminalidad", comentó Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, indicando que hacen falta mayores medidas a nivel inteligencia en la fuerza pública.

"No hay el pie de fuerza suficiente, no hay las horas de vuelo de helicóptero necesarias, no hay los equipos necesarios, no hay la tecnología necesaria. Y en cambio hay una especie de alianza del gobierno con la criminalidad a través de esa lógica de paz total", añadió.

Para el general Elicer Camacho, excomandante de la Policía de Bogotá, estas medidas son necesarias replicando lo hecho en el pasado, pero dejó claro que son limitadas considerando la gravedad de los hechos que se han presentado.

Asimismo, desde la Procuraduría General de la Nación, pidieron medidas del Gobierno Nacional que enfrenten el accionar de los grupos criminales. "Se necesitan medidas urgentes y eficaces que enfrenten el deterioro progresivo e insoportable del orden público en gran parte del territorio nacional".

Se trata de un asunto urgente. A los criminales hay que confrontarlos y derrotarlos. El Estado no puede quedarse impotente

¿Cuáles son las medidas que anunció el Ministerio de Defensa?