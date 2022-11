Presidencia apartó del viaje a Egipto al periodista Juan Fernando Barona, acusado de agredir a una mujer

Luego de que se conocieran imágenes y videos que muestran a una mujer que en evidente estado de indefensión es agredida brutalmente por dos sujetos, se denunció a través de redes sociales que uno de los implicados en este hecho sería el periodista Juan Fernando Barona.

Esta situación se habría presentado el pasado 14 de octubre en el edificio en que el que reside Barona y en el que se hospedaba la mujer de nacionalidad extranjera, víctima de la agresión.

Tras hacerse públicos los señalamientos contra el periodista, quien se encontraba cubriendo la agenda de Gustavo Petro en la COP 27 en Egipto, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que formaliza el retiro del comunicador de este evento.

Este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren el presidente.

Al mismo tiempo, se conoció que el proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación para el que trabajaba y la Embajada de Colombia en Egipto.

🔴 Comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación. pic.twitter.com/no9FFMne7X — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 9, 2022

Barona fue retirado de su cargo

El periodista cubría la fuente de política en un medio colombiano que horas después de conocer los hechos en los que se le acusa a Barona de golpear a una mujer tomó la decisión de apartarlo del cargo.

Pues por medio de su cuenta en Twitter, el gerente del medio para el cual trabajaba el periodista involucrado en el caso de agresión física señaló: "A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte del medio”.

El texto público indicó que los equipos administrativo y editorial conocieron las graves imágenes difundidas en redes sociales, y aunque Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso, por encontrarse en el exterior cubriendo una gira presidencial, “recibió instrucciones de regresar al país en la siguiente escala".

Denuncia por violencia intrafamiliar

La mujer de 35 años denunció a Barona por violencia intrafamiliar en la URI de Usaquén. Los hechos habrían ocurrido el 14 de octubre, luego de que la pareja, y un amigo del periodista, salieron de un concierto y se fueron a un establecimiento nocturno.

En el documento se lee: “el señor Nicolás me dijo que yo era muy celosa, en modo de reproche o burla. Yo le dije que no tenía moral para decirme esas cosas porque él en su noviazgo frecuentaba amanecederos. Como mi novio fue el que me contó eso, él (Barona) se tornó agresivo conmigo”.

Según relata la mujer, luego de esto ambos hombres la dejaron abandonada en el lugar. Como ella se estaba hospedando en el apartamento del periodista, decidió tomar un carro particular e ir hasta el edificio. Cuando llegó fue sacada violentamente por ambos hombres.

De acuerdo con su testimonio, recibió ocho días de incapacidad por los hematomas que presentó en sus piernas, hombros, manos y dedos.

Este es @juanferbaro agrediendo a su pareja, actualmente es periodista y cubre política, está en Egipto… Trabaja en @NoticiasUno

Esto sucedió el 15 de octubre, ella tiene 15 días de incapacidad. pic.twitter.com/twocDx2k7n — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 9, 2022

El periodista se defendió de las acusaciones

Ante las críticas que ha despertado el caso y las grabaciones, el periodista publicó a través de sus redes sociales unas fotografías en las que asegura también haber sido golpeado por la mujer. Además, compartió un informe de Medicina Legal en el que se le otorgan 15 días de incapacidad por las lesiones recibidas.

Barona afirmó que no quería hacer pública la situación porque buscaba preservar sus derechos y los de la mujer implicada, sin embargo, como salieron a la luz pública las grabaciones, explicó su versión de los hechos.

“Cómo han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, concluyó.