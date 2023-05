Presidenta de TGI habla sobre el restablecimiento del servicio y las medidas para evitar otra crisis

De acuerdo con lo que ha señalado Gases de Occidente, la empresa distribuidora de este servicio en el occidente del país, es que el servicio de gas domiciliario ya está restablecido casi en un 100% en el Valle del Cauca y también en los municipios del norte del Cauca hasta dónde llega su influencia. Entre tanto, más de 70 estaciones de servicio de gas vehicular ya restablecieron también el servicio en toda la región del Valle del Cauca.

Pilar Rodríguez, gerente Gases de Occidente indicó que:

“Ha cumplido con todos los protocolos de seguridad para normalizar el servicio. Nos encontramos con el 99% de nuestros usuarios con su servicio de suministro de gas natural normalizado, nos quedan unos pocos corregimientos en el norte del Valle del Cauca por normalizar los cuales estarán seguramente con el suministro del gas natural en horas de la tarde del día de hoy. De esta manera superamos esta contingencia”.

Cabe mencionar que en los otros departamentos aproximadamente se ha restablecido el servicio en un 78%.

Noticias RCN habló con la presidenta de la filial Transportadora de Gas Internacional (TGI), Mónica Contreras sobre la crisis del servicio quien indicó:

¿En cuánto tiempo esa cifra podría llegar al 100%?

La transportadora de gas internacional lo que hace es que transporta el gas desde la fuente hasta la entrada de la ciudad y de ahí en adelante son los distribuidores quienes empiezan a hacer el restablecimiento del servicio. Nosotros estamos a 100% desde el día jueves en la noche, el día viernes y desde el día jueves los distribuidores empezaron a atender dos demandas: la demanda básicamente de todo lo que era hogares y comercio y en una segunda instancia es cuando hacen la conexión de todo lo que es el sector industrial.

Hoy todas las familias colombianas, en todos los hogares deben tener el servicio de gas 100% restablecido.

¿Se puede evitar que esta crisis vuelva a pasar?

Mientras nosotros no tengamos la claridad del fenómeno natural que está pasando ahí, nuestra tarea en este momento es reforzar la integridad del tubo, vamos a hacer más cosas para seguir reforzando la integridad de ese tubo madre que está brindando el servicio, pero necesitamos entender si ese tipo de incendios que están sucediendo pues primero que todo, si están controlados, cómo está la situación en la montaña, qué está pasando en la periferia, qué está pasando en la carretera y lógicamente son fenómenos naturales que no corresponden o no están bajo la posibilidad de ser manejados por nosotros.

Se espera que en la próxima semana ya esté terminada la tubería flexible que fue anunciada por el Gobierno Nacional y también por TGI.

