Esto es lo que podría pasar tras el decreto del presidente para asumir regulación de precios en la Creg: expertos

El presidente Gustavo Petro dijo en un discurso que él asumiría personalmente las funciones que tiene la Creg, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esto implica básicamente que el mandatario tendría el control y manejo de los servicios públicos, bajo el argumento de los altos precios que han presentado estos servicios en el país.

En ese momento, desde varios sectores hubo mensajes de alerta por lo que significaría la decisión, sus efectos económicos y jurídicos no solo para la comisión, sino para el mismo Gobierno, que incluso podría recibir posibles demandas.

Desde la Comisión se emitió un comunicado en el que reclamaban el carácter independiente que tienen frente al Gobierno. “Los organismos reguladores deben tener la naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas”, se lee en el documento.

Sin embargo, los ‘peros’ no solo vinieron por parte de la Comisión. También un grupo de 15 exministros de Minas y Energía y dos exviceministros de la misma cartera, acompañados de ocho excomisionados de la Creg, le enviaron una carta al presidente en la que advertían sobre los efectos que podría traer la intervención de la institución.

Los puntos clave del texto fueron:

Que la decisión “podría deteriorar la confianza de los agentes en el sector y poner en riesgo futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad de los servicios colombianos”.

Que el “patrimonio institucional del sector eléctrico no pertenece a ningún Gobierno”

Que las modificaciones que deben hacerse tienen que ser un asunto de la institucionalidad porque “una irrupción súbita no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y al contrario pone en riesgo el sostenimiento de un sector”.

Pero a pesar de los argumentos de expertos y de la propia Comisión, este 16 de febrero se conoció el decreto con el que se faculta al mandatario colombiano para la regulación de los servicios públicos en Colombia. En el documento se lee:

“Reasumir por el término de tres meses, a partir de la vigencia del presente decreto, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 de 11 de julio de 1994, serán ejercidas por el presidente de la República”.

NoticiasRCN.com habló con el exministro de Minas, Juan Camilo Restrepo, sobre los riesgos de que el presidente tuviera el control de los servicios públicos. Él fue uno de los firmantes de la carta enviada al presidente Gustavo Petro.

¿Se afecta o no la independencia de la Creg?

La Creg es independiente. Lo que se ha dado es que el presidente reasumió transitoriamente las funciones regulatorias. De todas maneras hay que recordar que el Gobierno tiene la mayoría en la Comisión; de ella hacen parte el ministro de Hacienda, de Minas y Energía y el superintendente de Servicios Públicos, de manera que ellos pueden transmitir su postura al más alto nivel a la Creg. Es inoficioso que el presidente se ponga en frente, pero habrá que ver cómo ejerce las labores que ahora reasumió, porque son funciones que pudo haber dirigido desde los miembros que tiene al interior de la entidad.

¿Cómo se controlarían las tarifas de los servicios públicos?

Vamos a ver como ejerce esas funciones regulatorias porque no las puede ejercer de cualquier manera, las leyes orgánicas de los servicios, la Ley 142 y 143, exigen, incluso al presidente, que el ejercicio de las tarifas regulatorias se haga de acuerdo con criterios técnicos de sostenibilidad financiera, esto significa que él no puede hacer cualquier cosa. No se puede hacer un manejo de corte populista porque estaría quebrantando las leyes.

No lo sé, no se sabe que tenga pensado. Pero tendrán que respetarse las opiniones de expertos.

¿Qué podría pasar tras el decreto del presidente para asumir regulación de precios en la Creg?

Yo fui uno de los firmantes de la carta enviada al presidente. Esta actuación, si bien puede ser legal, no deja de quebrantar la institucionalidad y va a ahuyentar la inversión nacional y extranjera en los sectores eléctricos del país que tanto se necesitan.

La Creg es una entidad que tiene 30 años de experiencia probada en el nivel técnico. Si hay cosas que corregir puede hacerlo el Gobierno con los delegados del más alto nivel que tiene. Vamos a ver como ejerce el presidente dichas funciones para poder dar un juicio del equilibrio con el que utilice las facultades.