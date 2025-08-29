"Estamos trabajando en devolver la confianza": presidente de la Corte Suprema de Justicia

En el marco del encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, que se llevó a cabo en Villavicencio, nuestro director de noticias José Manuel Acevedo, habló con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Augusto Tejerio, sobre el concepto de justicia, la percepción que tienen los colombianos y los ataques de los que son víctimas los jueces.

El evento se da en el marco del 40 aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, y en el que 98 personas murieron a manos de la violencia, entre ellas 11 magistrados.

Noticias RCN: Me impresiona ver a tantos jueces pensando el derecho en un momento desafiante para el país, ¿qué le dice a los colombianos desde la justicia?

Magistrado Tejeiro: El hecho de que haya tantos jueces y magistrados interesados en volver a estudiar y examinar el concepto de justicia, volver a examinar los temas esenciales y el derecho, es un síntoma muy importante para el país, genera un mensaje de tranquilidad para la sociedad: sus jueces están reunidos pensando.

Noticias RCN: ¿Cómo devolver la confianza y la fe a los colombianos que dudan de la justicia?

Magistrado: Estamos trabajando en devolver la confianza y hay muchos caminos. Uno ocurrió este 27 de junio: varios jueces se reunieron en Bogotá e hicieron la declaración de principios éticos de la justicia de Colombia. Fue una declaración de muchos jueces comprometidos a una conducta ética benéfica para la sociedad.

Noticias RCN: ¿Qué le dice a los que no cuestionan, sino que atacan a la justicia?

Magistrado: Todos los ciudadanos debemos cumplir los mandatos constitucionales y legales. Está bien que disintamos de alguna decisión, pero eso tiene unos canales legales mediante los cuales se expresan, y están concebidos en el ordenamiento jurídico. Eso es lo que el ciudadano debe hacer.

La expresión por fuera del ordenamiento jurídico, sobre todo la agresiva e irrespetuosa, no conduce a la sociedad por buen camino, sino por caminos de desconfianza y de dificultad.

Noticias RCN: Este encuentro sucede cuando se cumplen 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, ¿cuál es el significado?

Magistrado: Nosotros hemos sostenido que cuando ocurrió ese hecho en el Palacio de justicia, no solo se hirió a la justicia como organización, sino como sociedad. Todos los colombianos fueron atacados ese día.

Tenemos que conmemorar esos hechos, para que las generaciones que vienen tengan la oportunidad de conocerlos y evitar que en el futuro vuelvan a suceder.