CANAL RCN
Colombia

Terna para elegir un nuevo magistrado fue conformada por la Corte Suprema de Justicia: esto son los candidatos

Los tres son candidatos a ocupar el cargo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, que está por concluir su periodo constitucional.

Foto: montaje realizado con imágenes del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, bancos wikimedia y Cesjul

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
01:16 p. m.
En sesión ordinaria, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia conformó la terna para que el Congreso de la República escoja a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Según el máximo tribunal, “fueron seleccionados los abogados María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, quienes cuentan con una destacada trayectoria profesional y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional”.

El Congreso analizará sus perfiles e idoneidad para el cargo que, actualmente, ocupa el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, debido a que, su periodo de ocho años está cerca de concluir.

¿Quiénes son los candidatos y cuál es su trayectoria?

Junto al anuncio sobre la terna, la Corte amplió la información sobre los candidatos. Según el documento, “Balanta Medina es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y tiene especialización en comercio internacional, maestría y doctorado”, además, de ha desempeñado como docente, juez y magistrada.

Camargo Assis “es abogado de la Universidad Sergio Arboleda con especialización, maestría y doctorado en derecho” y en su trayectoria profesional se destacó que fue Defensor del Pueblo y Vicerrector de proyección universitaria de la Universidad Sergio Arboleda.

Y, finalmente, Tobar Ordóñez “es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene especialización en derecho constitucional y maestría en derecho” y, antes de ser candidato a magistrado, ocupó cargos en “en el Ministerio de Justicia, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y fue conjuez de la Corte Constitucional y miembro honorario del Colegio de Abogados Administrativistas y académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia”.

¿Cómo se eligen los magistrados de la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados que son elegidos por periodos de ocho años, tras quedar seleccionados en ternas que presentan al Congreso de la República la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el presidente de la República.

A la convocatoria para conformar la terna se inscribieron 68 aspirantes, “tras verificar el cumplimiento de los requisitos, admitieron 39” y, de ellos, 15 fueron escogidos para ser escuchados en la Sala Plena.

