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A prisión sujeto que abusó a su propia hija, de casi dos años, en Bogotá

La madre de la menor encontró registros audiovisuales de los hechos en teléfono del acusado.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

agosto 27 de 2026
04:11 p. m.
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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija de un año y 11 meses en el sur de Bogotá.

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Sujeto abusó a su propia hija, menor de edad, en Bogotá

Los hechos habrían ocurrido entre el 20 y 21 de agosto de este año, cuando el acusado se encontraba al cuidado de la menor en un inmueble de la localidad de San Cristóbal.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el presunto agresor aprovechó el estado de indefensión de la niña para someterla a vejámenes sexuales mientras estaba a su cargo.

La madre de la menor, al regresar al lugar de residencia, habría encontrado en el teléfono celular del hombre registros audiovisuales relacionados con los abusos cometidos contra su hija.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de agredir sexualmente a su hija de un año y 11 meses, entre el 20 y 21 de agosto del año en curso, en un inmueble de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá”, indicó la Fiscalía.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó labores investigativas que incluyeron la recepción de la denuncia, la solicitud de valoración medicolegal y trabajo de vecindario. Estas actividades permitieron establecer la presunta responsabilidad del acusado en los hechos denunciados.

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Acusado no aceptó los cargos

Un fiscal de la URI de Ciudad Bolívar imputó al procesado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, cargos que no fueron aceptados por el acusado durante la audiencia judicial.

La captura del señalado agresor se realizó en vía pública del barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal, por parte de servidores del CTI en cumplimiento de una orden judicial expedida por las autoridades competentes.

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