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Gobierno ordena militarizar Santa Marta y reforzar la seguridad en Magdalena y La Guajira

La medida busca enfrentar a los grupos armados y proteger a la población. También recuperar el control territorial en las zonas afectadas por la violencia.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
03:45 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Magdalena y La Guajira. Esto, ante las amenazas y actos de intimidación que, según el Gobierno, han sido atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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“Ordené militarizar Santa Marta y reforzar la seguridad en Magdalena y La Guajira para enfrentar a los grupos armados, proteger a la población y detener a quienes no se sometan”, señaló De la Espriella.

Según el presidente, la medida busca enfrentar a los grupos armados y proteger a la población. También recuperar el control territorial en las zonas afectadas por la violencia.

Por su parte, la Gobernación del Magdalena informó que junto a la administración departamental han acordado fortalecer el pie de fuerza y las capacidades institucionales para enfrentar a los Grupos Armados Organizados.

Capturan a tres integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

En medio de sus declaraciones, el presidente confirmó que ya fueron capturados tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y otros dos en Riohacha, mientras las autoridades continúan las operaciones para localizar a otros integrantes. "Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás".

Según el mandatario, la instrucción es clara: "blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley".

El jefe de Estado anunció además que se trasladará personalmente a Santa Marta para liderar las acciones del Gobierno frente a la situación de seguridad.

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“Voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”, manifestó.

La presencia del mandatario se dará antes del nuevo Consejo de Seguridad previsto para el viernes 25 de septiembre en Santa Marta, encuentro en el que se evaluará la situación de orden público y se definirán nuevas acciones para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el departamento.

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