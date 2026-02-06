“La democracia más fuerte de América Latina”: presidente del CNE destaca el escrutinio

A nivel nacional, se está llevando a cabo el escrutinio, el cual ratifica la transparencia de las elecciones del domingo 31 de mayo.

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En A lo que vinimos estuvo Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien destacó que el proceso ha avanzado con normalidad y anticipó que los resultados oficiales de la primera vuelta podrían conocerse en poco tiempo.

¿En qué va el proceso?

La sesión del escrutinio comenzó a las 9:00 a.m. y se ha efectuado en todo el país, incluyendo aquellas zonas remotas. Uno de los primeros resultados es que ha habido pocas reclamaciones, tanto así que no han superado ni el 1 %.

Quiroz sostuvo, también, que ya cuenta con todas las actas y proyecta que los resultados se conocerían en cuestión de días. Lo que resta es tener los reportes de algunas zonas que requieren una logística diferente.

Cabe mencionar que el proceso electoral ha sido vigilado, tanto por los organismos de control nacionales como por las misiones electorales del exterior. Muestra de ello, por ejemplo, es que la Procuraduría no encontró anomalías.

Sumado a ello, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó este martes 2 de junio su informe final. Mantuvo la línea de que la jornada se desarrolló sin complicaciones grandes y con transparencia.

¿Qué le respondió al presidente Petro?

El presidente del CNE vio con buenos ojos este proceso, teniendo en cuenta que ha sido la observación más grande de la historia, con más de 1.500 invitados y 13.000 funcionarios desplegados.

“Todos quedaron muy contentos con la organización y la rapidez con la que actuamos (…) Un proceso transparente, muy rápido y limpio (…) Tenemos la democracia más fuerte de América Latina”, sostuvo.

Sin duda, una de las voces que más ha criticado el proceso e incluso ha insinuado presuntas irregularidades es el presidente Gustavo Petro. Quiroz aprovechó el espacio para responderle.