¿Está siendo minada la independencia de poderes? Presidente del Consejo de Estado responde a Noticias RCN

El panorama político del país parece complicarse con el paso de los días. El vaivén de comentarios entre el presidente de la República y algunos directivos del poder judicial se han vuelto el panorama y para muchos esto se convierte en el temor de que la independencia de poderes pueda verse minada en el país.

En las últimas semanas, el Consejo de Estado tumbó al presidente del Congreso, Roy Barreras, uno de los hombres más cercanos del presidente Petro, con un fallo de única instancia por doble militancia. Tumbó también al contralor general de la República, y aun así, para algunos, la autonomía de la Rama Judicial se encuentra en riesgo, ¿qué tan cierto es esto?

El presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, habló en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en un encuentro poco usual entre líderes de las altas Cortes y los medios de comunicación.

En un recorrido por la Sala Plena del Consejo de Estado, Rodríguez hablo sobre lo que fue el camino para llegar a la presidencia de este solemne órgano judicial, para lo cual tuvo que presentar una entrevista ante los 31 togados que dieron el visto bueno para su llegada allí.

Respecto a la credibilidad de la justicia entre los colombianos, el presidente del Consejo resaltó la fortaleza de la institucionalidad y la capacidad de autocorrección al interior del poder judicial, ya que, según él, “en este momento no hay ninguna dignidad que escape a esos maestros de la justicia”.

Sobre su posición frente a la aparente disputa entre el presidente Petro y algunos representantes de entidades judiciales y administrativas, como la Fiscalía y la Procuraduría, Rodríguez dijo que su deber es ser prudente y actuar con mesura, pues el país espera que la Rama Judicial actúe como balanza en la relación de poderes.

“Nosotros tenemos que ser derecho, pero también tenemos que ser prudencia. Creo que esa ha sido la actitud que no solo ha observado este vocero de la corporación, sino toda la jurisdicción que en estos momentos ha obrado con mesura y ponderación”, afirmó.

Las decisiones controversiales del Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha sido epicentro de duros anuncios para el actual Gobierno. La salida del contralor, del presidente del Congreso, Roy Barreras, y la decisión de tumbar el importante decreto emitido por el jefe de Estado en relación son el control de las tarifas de los servicios públicos, han sido algunos de los duros golpes del tribunal.

Para el presidente del Consejo de Estado, si bien ha habido decisiones negativas, también se han dado algunas favorables, por lo que el mensaje que se envía al país es que los poderes públicos obran únicamente en conformidad de la Constitución y la ley.

En la medida en que la Rama Judicial, en este caso el Consejo de Estado, es el guardián de la legalidad, si viene un acto contrario a la ley tiene que ser retirado del ordenamiento jurídico, caiga quien caiga

Rodríguez, aunque consciente de las críticas por parte de algunos sectores, sostuvo que su papel como “juez de la legalidad” es tomar decisiones que no estén motivadas por intereses particulares, aunque su impacto sea inevitablemente político. Agregó que al interior de las altas Cortes no se hace política y que “si se hace, pues hay controles para que se denuncien esos hechos. Ahora, es importante no confundir la denuncia del hecho cierto con la hipótesis, con la mera especulación fundada en las consecuencias políticas del acto magistrado”.

Sobre el reciente encuentro del presidente Petro con los magistrados de las altas Cortes, Rodríguez aclaró que el encuentro fue iniciativa del mandatario y que el mensaje transmitido por los togados fue ceñido a la importancia de respetar la institucionalidad y preservar el Estado de derecho.

Hay que preservar la institucionalidad, hay que preservar el Estado de derecho, hay que respetar los fueros de cada uno de los poderes públicos y hay que obrar con ponderación y mesura

Rodríguez aseguró que la independencia de los poderes públicos se mantendrá firme en la medida que se acaten las decisiones de la Rama Judicial, se abran los espacios de diálogo para la resolución de conflictos y se respete la autonomía de decisiones de los jueces.

Afirmó que hay suficiente independencia y autonomía para defender a las Cortes y que, además, “hay sociedad civil, hay fuerzas vivas en la sociedad que alzan su voz para reclamar equilibrio, reclamar funcionamiento armónico de los poderes públicos”.