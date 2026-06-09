Presidente del Tribunal Administrativo de La Guajira defiende la legalidad en el caso de la Alcaldía de Fonseca

Frente a los recientes señalamientos que cuestionan la permanencia de Micher Pérez Fuentes en la Alcaldía de Fonseca y sugieren una supuesta falta de institucionalidad en el departamento, el presidente y magistrado del Tribunal Administrativo de La Guajira, Dilam Andrés Gámez Quijada, presentó una detallada reconstrucción del expediente judicial.

La corporación aclaró que cada una de las decisiones adoptadas ha respondido de manera estricta al debido proceso, la independencia judicial y la protección de la voluntad popular.

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El origen del conflicto se remonta a los comicios territoriales del 29 de octubre de 2023, cuando actos vandálicos destruyeron cerca del 42 % del material electoral.

Ante esta situación, la Comisión Escrutadora Departamental ordenó repetir la jornada, atípica que se realizó el 17 de diciembre de 2023 y dio como ganador a Pérez Fuentes.

¿Por qué el Consejo de Estado revocó la decisión?

Aunque el Tribunal inicialmente respaldó dicha actuación por considerarla una garantía democrática, el Consejo de Estado revocó la decisión en enero de 2026 mediante el voto de un conjuez, anulando la elección y convocando a nuevos comicios para el 3 de mayo de 2026.

En este nuevo proceso, Pérez Fuentes volvió a inscribirse, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó su candidatura un día antes de las votaciones al considerar que estaba inhabilitado por haber ejercido el cargo en los 12 meses previos.

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A pesar de la decisión administrativa, el candidato figuró en el tarjetón y obtuvo la mayoría de votos. Tras una acción de tutela promovida por el aspirante, el Tribunal concedió una medida cautelar transitoria para suspender los efectos de la revocatoria del CNE, permitiendo que la Comisión Escrutadora lo declarara legalmente como alcalde el 14 de mayo de 2026.

Posteriormente, aunque el Consejo de Estado revocó el amparo transitorio al señalar que el debate debe tramitarse por la vía ordinaria, precisó que dicha orden no anuló el acto de elección del 14 de mayo, por lo que este mantiene su validez jurídica.

Actualmente, la permanencia del mandatario se discute en un nuevo proceso de nulidad electoral en primera instancia, donde se negó una medida cautelar de suspensión provisional por considerar que el fondo del asunto debe ser resuelto en la sentencia definitiva.

¿Qué dice el magistrado Gómez Quijada?

El magistrado Gámez Quijada enfatizó que el Tribunal ha actuado de manera diligente, desestimando de paso las críticas por presuntas dilaciones, las cuales ya fueron archivadas por el Consejo Seccional de la Judicatura. Asimismo, rechazó de manera categórica las presiones e interferencias mediáticas.

“Es inadmisible que se efectúen juicios paralelos a partir de la intervención de medios de comunicación y redes sociales que degradan la discusión jurídica a ataques personales contra los jueces, con miras a socavar la legitimidad de la administración de justicia. El operador judicial no debe ceder ante la presión social para expedir fallos populares pero débiles jurídicamente”, señaló el magistrado.