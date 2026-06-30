Murió actriz, periodista y exparticipante de MasterChef Argentina en un trágico accidente

En Argentina hay una profunda conmoción debido a que se confirmó la muerte de una reconocida periodista, actriz y exparticipante de MasterChef.

Ernestina Pais, que nació el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, Argentina, y trabajó en programas muy famosos de su país como 'Caiga quien caiga', 'Mañanas informales' y 'Desayuno americano', falleció el pasado 26 de junio de 2026, a sus 54 años.

La causa fue un fuerte accidente que ocurrió en una vía férrea de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais, la reconocida periodista, actriz y ex MasterChef Argentina?

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, Ernestina Pais iba a bordo de un vehículo negro, a las 7:25 de la noche.

Su intención, según lo que se ha observado en las cámaras de seguridad, era circular por la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en la provincia de San Isidro.

Sin embargo, al parecer, no se percató de que las barreras seguían bajas, anunciando el paso del tren, y ese medio de transporte no pudo detenerse y la embistió.

Tras ese desenlace, Ernestina Pais falleció de inmediato a causa del fuerte impacto y las autoridades la encontraron sin signos vitales cuando llegaron al lugar en el que se presentó el accidente.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Ernestina Pais, la periodista, actriz y ex MasterChef Argentina

Después de que se confirmó la muerte de Ernestina Pais, la exparticipante de MasterChef Argentina entre 2021 y 2022, sus seguidores quedaron en shock y expresaron múltiples mensajes de luto y condolencias.

"Hasta siempre, hermosa", "fuerzas para su familia y amigos", "qué tristeza", "tu sonrisa nos acompañará siempre", "un abrazo enorme a sus seres queridos", "qué año duro" y "ahora está con su padre", han sido algunas de las reacciones.