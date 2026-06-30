Cayó el millonario imperio de una red que habría movilizado a 800.000 migrantes a todo el mundo

Las autoridades propinaron uno de los golpes más importantes contra una presunta red dedicada al tráfico ilegal de migrantes en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Extinción de Dominio, ocupó decenas de bienes que harían parte del patrimonio ilícito de esta estructura criminal, señalada de facilitar el traslado irregular de cientos de miles de personas provenientes de distintos países.

La investigación permitió establecer que la organización habría utilizado embarcaciones, inmuebles, sociedades comerciales y otros bienes para sostener la operación con la que movilizaban migrantes desde el golfo de Urabá hacia países de Centroamérica.

¿Qué descubrieron las investigaciones?

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones indican que esta organización habría participado en el traslado irregular de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de diferentes partes del mundo.

Entre los migrantes movilizados figuran personas de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China, entre otros países, quienes presuntamente eran transportados desde el golfo de Urabá con destino a Centroamérica.

Las autoridades consideran que esta estructura habría obtenido millonarias ganancias producto de esta actividad ilegal.

¿Qué bienes fueron ocupados?

Como parte de la ofensiva judicial, la Fiscalía adelantó un proceso de extinción de dominio sobre 47 bienes, cuyo valor preliminar supera los 29.000 millones de pesos.

Según explicó el director de Extinción de Dominio, Juan Felipe Cárdenas, se trata de bienes que presuntamente conformaban el patrimonio ilícito de la organización.

Las investigaciones dan cuenta del traslado irregular de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China, entre otros. En esta oportunidad afectamos 47 bienes con fines de extinción de dominio, los cuales están evaluados preliminarmente en más de 29.000 millones de pesos y harían parte del patrimonio ilícito de esta estructura criminal.

Las medidas de extinción de dominio recayeron sobre diferentes bienes que, según la investigación, habrían sido utilizados para facilitar el tráfico ilegal de migrantes y ocultar las ganancias obtenidas.

Entre ellos se encuentran:

8 inmuebles.

3 sociedades.

4 establecimientos de comercio.

8 vehículos.

24 embarcaciones, que presuntamente eran utilizadas para transportar a los migrantes.

¿Dónde se realizaron los operativos?

Los procedimientos fueron desarrollados por funcionarios de la Fiscalía y unidades de la Policía en diferentes zonas del país.

Las diligencias se llevaron a cabo en Medellín, Apartadó, Necoclí y el departamento del Chocó, donde fueron ocupados los bienes vinculados con la presunta red criminal.