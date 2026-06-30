🔴EN VIVO🔴 Noruega vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO
¡Se define el rival de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026! Conéctese con todas las emociones.
Nicolás Forero
10:01 a. m.
Noruega y Costa de Marfil abrirán la jornada futbolera de este martes 30 de junio en el Mundial 2026.
El partido se jugará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos.
Además, el ganador tendrá que cruzarse en los octavos de final con Brasil, que eliminó a Japón tras ganarle 2-1 en el sexto minuto de adición.
¿Cómo llega Noruega al partido vs. Costa de Marfil en los dieciseisavos del Mundial 2026?
Noruega hizo parte del grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal e Irak.
En el debut, la selección liderada por Haaland goleó 4-1 a Irak, en el Estadio Boston.
Asimismo, en la segunda fecha, Noruega venció 3-2 a Senegal y en la tercera jornada perdió 4-1 vs. Francia.
Fue así como sumó 6 puntos y se quedó con la segunda posición del grupo.
¿Cómo llega Costa de Marfil al partido vs. Noruega en los dieciseisavos del Mundial 2026?
Costa de Marfil estuvo en el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Curazao.
En el primer partido, los marfileños, en una de las últimas jugadas del partido, vencieron 1-0 a Ecuador.
En la segunda fecha, Costa de Marfil comenzó ganándole a Alemania, pero los europeos remontaron en el minuto 90+4 y ganaron 2-1.
Mientras tanto, en la tercera fecha le ganó 2-0 a Curazao, llegó a 6 puntos y quedó en la segunda posición.
¿Cuáles equipos han clasificado a los octavos de final del Mundial 2026?
Tras los cuatro primeros partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, han clasificado las siguientes selecciones:
- Canadá eliminó a Sudáfrica.
- Brasil eliminó a Japón.
- Paraguay eliminó a Alemania por penales.
- Marruecos eliminó a Países Bajos por penales.
Adicionalmente, este martes 30 de junio se conocerán tres clasificados más tras los encuentros entre:
- Noruega vs. Costa de Marfil.
- Francia vs. Suecia.
- México vs. Ecuador.