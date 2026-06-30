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🔴EN VIVO🔴 Noruega vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

¡Se define el rival de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026! Conéctese con todas las emociones.

Nicolás Forero

junio 30 de 2026
10:01 a. m.
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Noruega y Costa de Marfil abrirán la jornada futbolera de este martes 30 de junio en el Mundial 2026.

El partido se jugará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos.

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Además, el ganador tendrá que cruzarse en los octavos de final con Brasil, que eliminó a Japón tras ganarle 2-1 en el sexto minuto de adición.

¿Cómo llega Noruega al partido vs. Costa de Marfil en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Noruega hizo parte del grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal e Irak.

En el debut, la selección liderada por Haaland goleó 4-1 a Irak, en el Estadio Boston.

Asimismo, en la segunda fecha, Noruega venció 3-2 a Senegal y en la tercera jornada perdió 4-1 vs. Francia.

Fue así como sumó 6 puntos y se quedó con la segunda posición del grupo.

¿Cómo llega Costa de Marfil al partido vs. Noruega en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Costa de Marfil estuvo en el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Curazao.

En el primer partido, los marfileños, en una de las últimas jugadas del partido, vencieron 1-0 a Ecuador.

En la segunda fecha, Costa de Marfil comenzó ganándole a Alemania, pero los europeos remontaron en el minuto 90+4 y ganaron 2-1.

Mientras tanto, en la tercera fecha le ganó 2-0 a Curazao, llegó a 6 puntos y quedó en la segunda posición.

¿Cuáles equipos han clasificado a los octavos de final del Mundial 2026?

Tras los cuatro primeros partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, han clasificado las siguientes selecciones:

  • Canadá eliminó a Sudáfrica.
  • Brasil eliminó a Japón.
  • Paraguay eliminó a Alemania por penales.
  • Marruecos eliminó a Países Bajos por penales.
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Adicionalmente, este martes 30 de junio se conocerán tres clasificados más tras los encuentros entre:

  • Noruega vs. Costa de Marfil.
  • Francia vs. Suecia.
  • México vs. Ecuador.
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