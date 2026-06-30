CANAL RCN
Colombia Video

Mindefensa rompe el silencio sobre video en el que alias Marlon sale vivo

El 20 de junio habían anunciado que el cabecilla había sido abatido, pero en un reciente video apareció hablando.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
10:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace pocos días, las autoridades anunciaron que alias Marlon, uno de los principales miembros de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, había sido abatido.

Así cayó alias Marlon, segundo cabecilla de las disidencias de ‘Mordisco’
RELACIONADO

Así cayó alias Marlon, segundo cabecilla de las disidencias de ‘Mordisco’

Iván Jacob Idrobo Arredondo, el nombre detrás de ‘Marlon’, ha sido identificado como el principal cabecilla de la estructura Jaime Martínez. Las autoridades ofrecían hasta 2.307 salarios mínimos legales mensuales vigentes por su captura.

¿Alias Marlon está vivo o muerto?

Esta estructura es, sin duda, la más poderosa del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Opera en el suroccidente del país, principalmente en Cauca.

La caída de ‘Marlon’ se había dado el 20 de junio en Cauca, gracias a una operación del grupo élite del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares. La información fue confirmada por el propio presidente Gustavo Petro.

No obstante, en las últimas horas se dio un giro inesperado. Las disidencias de las Farc afirmaron que el cabecilla seguía vivo. ‘Marlon’ salió hablando en un campamento en un video.

¿Qué respondió el ministro?

En La FM estuvo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclarando esta versión. Por un lado, sostuvo que se está confirmando la veracidad del video. Aunque recalcó que, hasta no tener el cuerpo, no se puede validar la muerte.

Cayó en Toribío alias Ñeque, mano derecha del abatido alias Marlon
RELACIONADO

Cayó en Toribío alias Ñeque, mano derecha del abatido alias Marlon

Hasta que no se confirme, lo buscaremos como si estuviera vivo (…) Estoy esperando el balance que me dé la cúpula militar (…) Si llegase a ser cierto (el video), fue posterior a las elecciones y a la operación militar.

La ofensiva se llevó a cabo en San Isidro de Buenaventura, zona que conecta a Cauca con Valle del Cauca. Se contó con bombardeos y fueron las fuentes de inteligencia las que le informaron la baja del cabecilla.

“Al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”, precisó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Migrantes

Cayó el millonario imperio de una red que habría movilizado a 800.000 migrantes a todo el mundo

Animales

VIDEO | Cámaras revelaron cómo raptaron al perrito 'Guaro' tras drogar a su dueño en Bogotá

ONU

Falleció Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas

Otras Noticias

Noruega

🔴EN VIVO🔴 Noruega vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

¡Se define el rival de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026! Conéctese con todas las emociones.

Dólar

¡El dólar sigue sorprendiendo con su precio! Así abrió hoy 30 de junio de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 30 de junio de 2026.

Venezuela

Cifra de víctimas en Venezuela podría ser mucho mayor, mientras los rescatistas locales “trabajan con las uñas”

Viral

El viral 'espiritista más poderoso del mundo', que hincha por Ghana, sorprendió con NUEVA PREDICCIÓN para el Mundial

Terremoto

OMS lanzó alerta tras los terremotos en Venezuela: temen propagación de peligrosas enfermedades