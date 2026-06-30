Mindefensa rompe el silencio sobre video en el que alias Marlon sale vivo

Hace pocos días, las autoridades anunciaron que alias Marlon, uno de los principales miembros de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, había sido abatido.

Iván Jacob Idrobo Arredondo, el nombre detrás de ‘Marlon’, ha sido identificado como el principal cabecilla de la estructura Jaime Martínez. Las autoridades ofrecían hasta 2.307 salarios mínimos legales mensuales vigentes por su captura.

¿Alias Marlon está vivo o muerto?

Esta estructura es, sin duda, la más poderosa del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Opera en el suroccidente del país, principalmente en Cauca.

La caída de ‘Marlon’ se había dado el 20 de junio en Cauca, gracias a una operación del grupo élite del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares. La información fue confirmada por el propio presidente Gustavo Petro.

No obstante, en las últimas horas se dio un giro inesperado. Las disidencias de las Farc afirmaron que el cabecilla seguía vivo. ‘Marlon’ salió hablando en un campamento en un video.

¿Qué respondió el ministro?

En La FM estuvo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclarando esta versión. Por un lado, sostuvo que se está confirmando la veracidad del video. Aunque recalcó que, hasta no tener el cuerpo, no se puede validar la muerte.

Hasta que no se confirme, lo buscaremos como si estuviera vivo (…) Estoy esperando el balance que me dé la cúpula militar (…) Si llegase a ser cierto (el video), fue posterior a las elecciones y a la operación militar.

La ofensiva se llevó a cabo en San Isidro de Buenaventura, zona que conecta a Cauca con Valle del Cauca. Se contó con bombardeos y fueron las fuentes de inteligencia las que le informaron la baja del cabecilla.

“Al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”, precisó.