¿Quiénes son los coordinadores de empalme del Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella?

En el transcurso del sábado, 27 de junio, se conoció quiénes liderarán el empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

A primera hora, el movimiento Defensores de la Patria informó que fue decisión de De la Espriella designar a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como coordinador.

Además, se informó que el “empalme anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

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Coordinador del Gobierno Petro será Germán Ávila:

Horas después, la Presidencia de Colombia dio a conocer que el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, fue designado para coordinar el equipo de empalme del Gobierno Nacional.

De acuerdo con el comunicado, “se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el fin de acordar las metodologías y dar inicio al empalme”.

El día anterior, el presidente Petro compartió un comunicado en el que informó que acataría “las decisiones de los jueces”, a cargo del proceso de escrutinio que finalizó el miércoles, 24 de junio.

Y añadió que, aunque el país conoce su posición, “esta no va a ser un impedimento para el cambio de Gobierno” y, por tanto, su equipo está listo para “el desarrollo del empalme”, tras prepararse “técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea”.

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De la Espriella no visitará a la Casa de Nariño hasta su posesión:

En el comunicado en el que el equipo de De la Espriella da a conocer su coordinador de empalme, se informó, además, que el presidente “no asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión”.

Y que la decisión de designar a Restrepo y su equipo técnico es una muestra de su compromiso contra la corrupción, delito contra el que su gobierno entrante promete luchar desde el primer día.