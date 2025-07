Presidente Gustavo Petro anunció nuevo remezón ministerial y ‘negociación’ con EPS

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, se refirió a lo que está sucediendo en el interior del Gobierno Nacional. Señaló que el gabinete no estaría acatando las órdenes de la Presidencia:

“La base democrática es el voto popular en la Presidencia que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario”, dijo.

Explicó que frente al desacato del más reciente gabinete es necesario hacer cambios:

Anuncio que voy a hacer cambios.

RELACIONADO Grupo Keralty anuncia acciones legales contra el presidente Gustavo Petro

Presidente Petro anunció cambios radicales en el gabinete

Tras el anuncio de un nuevo remezón ministerial, aseguró que hará “cambios radicales porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos, porque no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno”.

“Alguien que dice que yo solo goberné seis meses”, haciendo referencia a las críticas por los movimientos ministeriales.

Gobierno Nacional anunció créditos a EPS a cambio de ser gestoras de salud

En medio de su intervención, el presidente aseguró que el gobierno le dará un crédito a las EPS que decidan convertirse en gestoras de salud.

Y se salvan, quedan las que sobrevivan y se salvan. Este Gobierno está salvando a las EPS, pero no es su función de intermediaria financiera.

Señaló que se tratará de “pagar un crédito barato a las EPS que queden para dar su paso de intermediaria financiera a gestora de vida”.