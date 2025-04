"Los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente": Petro

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado en el que ordena al mandatario colombiano no transmitir “los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta” porque vulneran el "derecho constitucional fundamental a la información".

En un extenso mensaje en redes sociales el jefe de Estado aseguró que lo quieren censurar y que los magistrados del Consejo de Estado cierran el debate político en el país.

"Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano", escribió.

Agregó que la ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena, cuestionó que le quiten ese derecho legal, pero afirmó que respetarán las sentencias.

"Como siempre respetaremos sentencias (...) Nosotros respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría, algún día humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo", puntualizó.

La decisión del Consejo de Estado será impugnada

Luego de conocerse el fallo del alto tribunal, el ministro del Interior Armando Benedetti, dijo en la red social X que la decisión será impugnada.

"No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo".

Añadió que pedirá que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado.

¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre las transmisiones de los consejos de ministros?

El Consejo de Estado le puso freno a las transmisiones de los consejos de ministros. El Gobierno ya no se podrá emitirlos por los canales privados ni regionales, solo por la señal pública.

Esto, al resolver una acción de tutela interpuesta por la ciudadana María Cristina Cuéllar contra la Presidencia de la República, por la presunta vulneración de su derecho a la información luego de que el 4 de febrero de 2025 y el 3 de marzo de 2025 intentó ver algo diferente al consejo de ministros pero no fue posible porque estaba siendo transmitido por toso los canales.

"(...) alegó que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental a la información porque con la transmisión de los consejos de ministros a través de medios radiales y televisivos, tanto públicos como privados, se restringía de manera desproporcionada la posibilidad de elegir libremente los temas que eran de su interés".

Por su parte, la Presidenta señaló que el jefe de Estado se había "limitado a actuar bajo el amparo de la ley y que su propósito había sido, esencialmente, el de garantizar la transparencia en la gestión pública, sin transgredir la reserva de las deliberaciones".