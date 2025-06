Presidente Petro reveló detalles sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe: "fue reducido extrañamente"

A través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro reveló información relacionada con el atentado sufrido por el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio: el día del ataque, su esquema de seguridad fue reducido de siete a tres personas, una decisión que el mandatario calificó como “extraña”.

Presidente Petro reveló delicados detalles sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe

Petro afirmó que, tras conocer esta información, solicitó al Consejo de Seguridad una investigación profunda sobre las razones detrás de esta reducción.

"Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, escribió.

El jefe de Estado también dijo que, si bien las autoridades aún se mueven en el terreno de las hipótesis, es su responsabilidad compartir la información disponible con el país.

En su declaración, el mandatario expresó preocupación por el uso político que ciertos sectores estarían haciendo del atentado: “No me gusta, y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz”.

Petro recordó que su Gobierno fue elegido con un mandato claro: construir la paz y promover la justicia social. En ese sentido, lamentó que algunos sectores “no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz es alcanzar justicia social”.

RELACIONADO Abogado de Miguel Uribe denuncia al director de la UNP por presunta omisión a las solicitudes sobre su esquema de seguridad

¿Qué pasó con el esquema de seguridad de Miguel Uribe el día del atentado?

El presidente también denunció que ha sido blanco de amenazas de sectores extremistas. “Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero. Llegaron a pedir que hasta el Mosad hiciera una operación de extracción”.

Este cruel atentado contra Miguel Uribe ha generado una ola de rechazo desde diversos sectores políticos.

La revelación del presidente sobre la reducción en su esquema de seguridad agrega una nueva capa de complejidad en el caso que se encuentra en investigación.