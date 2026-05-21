CANAL RCN
Economía

Retirar sus ahorros podría salirle mucho más caro de lo que cree

Lo que muchos colombianos no saben antes de sacar sus ahorros: podría hacerle perder dinero rápidamente.

Error financiero con ahorros
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de colombianos siguen recurriendo a sus fondos voluntarios como primera salida cuando necesitan dinero urgente. Sin embargo, expertos financieros advierten que retirar esos recursos antes de tiempo puede convertirse en un error costoso por impuestos, pérdida de rendimientos y afectaciones al patrimonio.

Abren convocatoria para docentes provisionales en 2026: requisitos y cómo aplicar
RELACIONADO

Abren convocatoria para docentes provisionales en 2026: requisitos y cómo aplicar

La alerta cobra fuerza en medio del aumento de solicitudes de liquidez para vivienda, estudios, emprendimientos o pago de deudas durante 2026. Según análisis del sector financiero, cada vez más personas están optando por otra estrategia: pedir créditos usando sus propios ahorros como respaldo, sin desmontar las inversiones.

¿Por qué retirar los ahorros puede salir más caro?

El problema no está solo en sacar el dinero, sino en las consecuencias que llegan después. Cuando una persona retira recursos de fondos voluntarios o inversiones de largo plazo antes del tiempo recomendado, pierde beneficios tributarios y deja de recibir las ganancias que ese capital podría seguir generando.

Un ejercicio financiero divulgado por Skandia muestra el impacto con cifras concretas. Si una persona necesita recibir $150 millones libres, tendría que retirar alrededor de $180 millones de su fondo debido a impuestos y retenciones.

Solo en descuentos tributarios, el golpe podría superar los $40 millones. A eso se suma la pérdida de rendimientos futuros del dinero que salió del fondo.

Famosa y querida marca de ropa en Colombia vive crisis: entró en proceso de reorganización
RELACIONADO

Famosa y querida marca de ropa en Colombia vive crisis: entró en proceso de reorganización

En contraste, algunas entidades están impulsando modelos de financiación respaldados por el mismo ahorro del cliente. En este caso, el capital permanece invertido mientras la persona obtiene liquidez mediante crédito.

¿Qué es la “deuda inteligente” de la que hablan expertos?

La tendencia viene creciendo entre inversionistas y personas con ahorros consolidados. Consiste en utilizar el patrimonio como garantía para acceder a préstamos con tasas más bajas que las del mercado tradicional.

La lógica es sencilla: en vez de desmontar una inversión que sigue produciendo ganancias, el usuario toma un crédito temporal y mantiene intactos sus beneficios financieros y tributarios.

Según Skandia, para un préstamo de $150 millones, el costo en intereses sería menor que el impacto económico generado por retirar el dinero directamente del fondo.

Especialistas aseguran que esta alternativa está siendo cada vez más utilizada para reorganizar deudas, financiar proyectos o cubrir emergencias sin afectar estrategias de ahorro de largo plazo.

Así puede eliminar el 4x1000 de su cuenta bancaria: Bancolombia, Davivienda, BBVA y otras explican cómo hacerlo
RELACIONADO

Así puede eliminar el 4x1000 de su cuenta bancaria: Bancolombia, Davivienda, BBVA y otras explican cómo hacerlo

El debate también refleja un cambio en la manera en que muchos colombianos están manejando sus finanzas personales. Más allá de buscar liquidez inmediata, la prioridad empieza a centrarse en proteger el patrimonio y evitar decisiones impulsivas que puedan generar pérdidas mayores en el futuro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Abren convocatoria para docentes provisionales en 2026: requisitos y cómo aplicar

Dólar

El dólar volvió a bajar al cierre de este 21 de mayo y tocó su nivel más bajo en días

Resultados lotería

RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 21 de mayo de 2026

Otras Noticias

Papa León XIV

Presidente Gustavo Petro se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano

La Casa de Nariño indicó que el sumo pontífice extendió la invitación al presidente Petro para un encuentro en julio.

Redes sociales

Esperanza Gómez rompió el silencio sobre la muerte de su esposo

Esperanza Gómez contó cómo enfrenta el duelo tras perder a su esposo y la petición que le hizo.

Selección Colombia

Carlos Vives lanza ‘La Barra Incondicional’, el nuevo himno de la Selección Colombia

Venezuela

Marco Rubio anuncia viaje de Delcy Rodríguez a India en medio de crisis energética

Alimentos

Alimentos ultraprocesados están relacionados con mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares