Líder social Yanet Mosquera sufrió atentado en la vía Panamericana

La defensora de derechos humanos y ex Mujer Cafam Yanet Mosquera fue víctima de un ataque armado en el túnel de Cajibío, Cauca, cuando se movilizaba en un vehículo blindado junto a su esquema de protección.

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Hombres armados dispararon con fusiles de largo alcance contra el automotor, que logró escapar gracias a la reacción de los escoltas. Por fortuna, la líder social salió ilesa.

Ataque con armas de alto calibre entre Popayán y Cali

Según las autoridades, los delincuentes utilizaron armas largas para interceptar el vehículo en el túnel de Cajibío, un punto estratégico del corredor vial que conecta a Popayán con el norte del Cauca.

El ataque ocurrió a menos de un kilómetro del lugar donde, apenas dos días antes, fueron blanco de atentados el exsenador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao. El vehículo de Mosquera recibió varios impactos, pero logró acelerar y llegar a Popayán sin mayores contratiempos.

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Corredor bajo fuego constante

Este nuevo atentado evidencia la grave crisis de seguridad que atraviesa la vía Panamericana. En las últimas semanas, el corredor ha sido escenario de múltiples ataques: desde emboscadas contra autoridades locales hasta el atentado con explosivos en un túnel que dejó más de 20 muertos y decenas de heridos.