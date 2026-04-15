Primicia | Le revocan la medida de aseguramiento a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

Noticias RCN conoció en primicia que, por solicitud del abogado Alait Freja Calao, un juez le revocó la medida de aseguramiento a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos y principal testigo en el proceso.

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Para el juez, Vásquez ha demostrado cumplir con la medida, por eso le concedió la posibilidad de salir del país y participar en política.

Los señalamientos contra Nicolás Petro

Su nombre comenzó a cobrar relevancia en 2023, cuando dio a conocer supuestas irregularidades por parte de Petro Burgos en hechos que presuntamente ocurrieron en 2022 durante la campaña presidencial de su papá.

Vásquez aseguró que su exesposo supuestamente tuvo nexos con Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’; quien presuntamente tenía intenciones de aportarle dinero a la campaña. Al parecer, esa suma no ingresó, sino que habría sido utilizada por el hijo del hoy presidente.

Otro nombre clave en el proceso es el de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. De acuerdo con Vásquez, él también le habría dado dinero a Petro Burgos y bajo la supuesta intermediación de Máximo Noriega.

Day Vásquez podrá salir del país y participar en política

Por estos señalamientos, el hijo del presidente fue acusado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En medio del proceso, la exesposa ha entregado conversaciones por chat, declaraciones y material probatorio, lo cual ha permitido avanzar con las pesquisas.

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Hace un par de meses, Noticias RCN había conocido que una jueza prorrogó un año más el principio de oportunidad que estaba próximo a vencerse el 2 de febrero. La fiscal Lucy Laborde certificó que Vásquez había cumplido con el 90 % de los acuerdos.

Ella ha permanecido en el centro del debate público, tanto por su papel como denunciante como por las implicaciones políticas y judiciales que sus revelaciones generaron en el país.