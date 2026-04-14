CANAL RCN
Colombia Video

Asocapitales rechaza declaraciones de Gustavo Petro sobre alcaldes por paro campesino

La Asociación de Ciudades Capitales pide respeto por la democracia tras advertencias del presidente sobre posibles sanciones a mandatarios locales.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
01:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron una fuerte reacción institucional en medio de la crisis por los bloqueos relacionados con el aumento del avalúo catastral. Durante un consejo de ministros, el mandatario advirtió sobre posibles sanciones contra alcaldes .

Petro responsabiliza a alcaldes por el paro y genera controversia con sus declaraciones
RELACIONADO

Petro responsabiliza a alcaldes por el paro y genera controversia con sus declaraciones

En su intervención, el presidente afirmó que los alcaldes que no presenten proyectos de acuerdo podrían ser removidos de sus cargos, al considerar que dicha omisión altera el orden público. Incluso señaló que, de ser necesario, podrían adoptarse medidas más severas, como llevarlos ante la justicia.

Rechazo de Asocapitales y llamado a respetar la democracia

La respuesta de la Asociación de Ciudades Capitales no se hizo esperar. Desde la entidad se rechazaron las afirmaciones del jefe de Estado y se hizo un llamado directo a respetar los principios democráticos. El director de Asocapitales enfatizó que el presidente debe "ceñirse a los valores institucionales que juró defender al asumir el cargo".

Presidente Petro ordena traslado a Bogotá de presos que organizaron parranda vallenata en cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Presidente Petro ordena traslado a Bogotá de presos que organizaron parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Según la organización, las decisiones sobre permanencia o destitución de alcaldes deben regirse por los mecanismos legales establecidos, y no por determinaciones unilaterales en medio de una coyuntura social compleja.

Bloqueos por avalúo catastral agravan la crisis

Mientras continúa el cruce de declaraciones entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, los ciudadanos enfrentan las consecuencias directas de los bloqueos. Las protestas, originadas por el aumento del impuesto predial, han generado afectaciones en la movilidad, el comercio y el acceso a servicios básicos en varias zonas del país.

En departamentos como Santander se evidencian las mayores consecuencias luego de seis días de protestas, bloqueos y afectaciones a la comunidad y al comercio de la región. Diferentes sectores productivos han reportado millonarias pérdidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Eutanasia de hipopótamos en Colombia no será inmediata: autoridades explican medida

Corte Constitucional

Meta acata órdenes de la Corte Constitucional tras caso Esperanza Gómez en Instagram

Inseguridad en Bogotá

Video del momento exacto en el que sicario huye en una moto tras violento ataque en Usaquén

Otras Noticias

Artistas

Julión Álvarez se presentará por primera vez en Colombia: fecha, lugar y trayectoria

Por primera vez en Colombia se presentará "El Rey de la Taquilla": cuándo, dónde y recorrido del artista.

Medio oriente

Más de 10 000 militares estadounidenses participan en bloqueo naval contra Irán

Durante las primeras 24 horas de la operación, ningún buque logró atravesar el bloqueo estadounidense.

Atletismo

Carrera Árboles para Mi País 2026: así puede participar en este evento ambiental en Tocancipá

Dólar

Dólar se desploma en Colombia hoy 14 de abril: alcanzó su nivel más bajo en años

Café

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida