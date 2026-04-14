Asocapitales rechaza declaraciones de Gustavo Petro sobre alcaldes por paro campesino

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron una fuerte reacción institucional en medio de la crisis por los bloqueos relacionados con el aumento del avalúo catastral. Durante un consejo de ministros, el mandatario advirtió sobre posibles sanciones contra alcaldes .

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En su intervención, el presidente afirmó que los alcaldes que no presenten proyectos de acuerdo podrían ser removidos de sus cargos, al considerar que dicha omisión altera el orden público. Incluso señaló que, de ser necesario, podrían adoptarse medidas más severas, como llevarlos ante la justicia.

Rechazo de Asocapitales y llamado a respetar la democracia

La respuesta de la Asociación de Ciudades Capitales no se hizo esperar. Desde la entidad se rechazaron las afirmaciones del jefe de Estado y se hizo un llamado directo a respetar los principios democráticos. El director de Asocapitales enfatizó que el presidente debe "ceñirse a los valores institucionales que juró defender al asumir el cargo".

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Según la organización, las decisiones sobre permanencia o destitución de alcaldes deben regirse por los mecanismos legales establecidos, y no por determinaciones unilaterales en medio de una coyuntura social compleja.

Bloqueos por avalúo catastral agravan la crisis

Mientras continúa el cruce de declaraciones entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, los ciudadanos enfrentan las consecuencias directas de los bloqueos. Las protestas, originadas por el aumento del impuesto predial, han generado afectaciones en la movilidad, el comercio y el acceso a servicios básicos en varias zonas del país.

En departamentos como Santander se evidencian las mayores consecuencias luego de seis días de protestas, bloqueos y afectaciones a la comunidad y al comercio de la región. Diferentes sectores productivos han reportado millonarias pérdidas.