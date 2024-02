"Vamos a implementar modelo preventivo de salud en las EPS que controlamos": presidente Petro

En medio de la posesión del nuevo superintendente de Salud, Luis Carlos Leal y otros funcionarios, el presidente Gustavo Petro hizo un importante anuncio sobre el sector salud este 23 de febrero.



"Queremos, en lo que permite la ley y las normas actuales, implementar el modelo en las EPS que ya controlamos. Desde ya. Eso significa que la en la Superintendencia de Salud y en la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución lo ordena y las leyes lo pretenden sin éxito hasta ahora. Hagámoslo", señaló el mandatario.

"No vamos a intervenir de inmediato las EPS que están en circunstancia de intervención": Petro

El presidente también se refirió a las entidades promotoras de salud que están en proceso de intervención por parte de la Superintendencia a la Salud. "Vamos a invitar a que los giros que se puedan hacer (...) se giren con anticipo a toda IPS que tenga la propiedad de formalizar a sus trabajadores, enfermeras y médicos".

"Queremos que en lo que permite la ley, implementemos el modelo en las EPS que ya controlamos. Desde ya": El presidente Gustavo Petro asegura que empezará a aplicar su modelo de reforma de salud en las EPS que controla el Gobierno

El anuncio del mandatario no quiere decir que se implemente necesariamente la totalidad de la reforma a la salud, que aún está en proceso de discusión en el Congreso. El modelo preventivo de salud es uno de tantos puntos que incluye ese proyecto.

Una de las promesas de campaña del hoy presidente Petro fue impulsar un modelo de salud que tuviera a la medicina preventiva como bandera: En nuestro gobierno garantizaremos el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo", se lee en el programa de campaña 'Petro presidente', en el capítulo 'Salud para la vida y no para el negocio'.

De hecho, en el anuncio de este 23 de febrero, el jefe de Estado también agregó: "Si una clínica u hospital, privado o público, decide que su personal de salud misional tiene contratos formales de trabajo y no contratos basura, allá en la Superintendencia financiera, en las EPS intervenidas y en la Nueva EPS, se deben girar los anticipos".



Pero agregó: "No a los amigos políticos, no a las empresas de propietarios de las EPS que es como se ha cerrado el círculo de corrupción que ha carcomido decenas de billones de pesos".

"Se ha exagerado": nuevo director del Invima sobre escasez de medicamentos

En el mismo acto de este 23 de febrero, se posesionó Francisco Rossi como director del Invima, quien a su salida de la Casa de Nariño hizo un polémico pronunciamiento en relación a la escasez de medicamentos y que tiene que ver con el manejo del sector salud por parte del Gobierno y las EPS.



"El problema de la escasez y el desabastecimiento de medicamentos tiene varias explicaciones. (...) Se ha politizado, tergiversado y exagerado. (...) Tiene causas estructurales. Hay medicamentos viejos, buenos y baratos que no son interesantes para los productores privados. Hay una tendencia en la industria por razones comerciales a dejar de producir lo que es barato y poco rentable y producir lo que sea más rentable", señaló Rossi.