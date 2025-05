¿Es posible reabrir la votación de la consulta popular? presidente del Senado respondió

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció sobre la reciente controversia en torno a la votación de la consulta popular y las acusaciones del Gobierno en su contra.

En una entrevista exclusiva con este medio, se refirió a la solicitud de algunos senadores de reabrir la votación de la consulta popular.

“Las votaciones no son apelables. Esa votación se dio, ya la democracia habló en el Senado de la República, se tomó una decisión y, por supuesto, que esa decisión está en firme. Y repito, estudiada la sentencia, que es una votación, no tiene una posibilidad de apelación. Se apelan las decisiones, pero no las votaciones”, aseguró.

Además, el presidente agregó que, aunque han pasado el caso al equipo jurídico para su estudio, los resultados preliminares indican que no hay posibilidad de apelación.

“Sin embargo, he pasado a nuestro equipo jurídico para el estudio de fondo, pero esos son los primeros resultados de eso”, añadió.

Frente a las acusaciones de fraude y falta de garantías lanzadas por el Gobierno, Cepeda mostró su rechazo y explicó que la confusión surgió por un error del secretario general al registrar el voto del senador Edgar Díaz, situación que fue aclarada de inmediato.

"Están reclamando por un voto, el del senador Edgar Díaz, que dice que el secretario general lo cambió, y eso no es cierto. El secretario general se equivocó con el voto. Él puso un sí y el senador Díaz, de viva voz, le explicó que su voto era negativo. Lo ha dicho profusamente por todas las redes sociales”, añadió.

Sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de radicar una nueva consulta popular, el presidente del Senado recalcó que ya el Senado decidió.

“Vamos a esperar qué dice el presidente finalmente porque en el Gobierno Nacional estamos muy acostumbrados a muchos anuncios y pocos resultados. Si la radica, miraremos cuál es el tenor. Pero esta laboral, con estas preguntas, ya se hundió. Ya el Senado de la República declaró su no conformidad técnicamente”, explicó.

En cuanto a la reforma laboral que revivió el Senado, Cepeda expresó su convicción de que se logrará avanzar en la iniciativa antes del fin de la legislatura.

¿Qué sigue para la reforma laboral?

Sin embargo, enfatizó que no será la propuesta original del gobierno "siempre hemos estado en la orilla que se requiere una reforma laboral, pero no esa que se nos quería recetar desde la presidencia de la República, como si el Congreso fuera un apéndice del Ejecutivo".

Cepeda concluyó reafirmando la independencia del Congreso como rama del poder público y su compromiso con una reforma laboral que, según sus palabras, proteja tanto a los empleados como a los trabajadores informales.

“El Congreso es un órgano, una rama del poder público absolutamente independiente, que toma sus decisiones de esa misma manera (…) los senadores tienen el compromiso de agilizar, de sacarla adelante, pero no una reforma que destruye, no la que incrementa la informalidad del gobierno Petro, no, sino una que proteja a los informales y que proteja a los empleados”, finalizó.