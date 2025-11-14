CANAL RCN
Colombia Video

Presidente Petro firmó el contrato para la compra de 17 aviones Gripen a una empresa Sueca

El valor del contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa sueca Saab, asciende a 16,5 billones de pesos.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:22 p. m.
El presidente Gustavo Petro confirmó en la tarde de este 14 de noviembre la adquisición de 17 aviones Gripen, que reemplazarán la flota Kfir de las Fuerzas Militares.

La compra se hará a la empresa sueca Saab, con la que se firmó un acuerdo que asciende a los 16,5 billones de pesos, confirmó el mandatario.

Las aeronaves nuevas, equipadas con la más alta tecnología, llegarán al país para fortalecer la seguridad y defensa del país.

El presidente confirmó el millonario contrato durante la conmemoración por el 106° aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Un fortalecimiento para las Fuerzas Militares

De acuerdo con Petro, esta adquisición representa "mucho más que una adquisición de capacidades estratégicas; representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz, el progreso y la defensa de la vida".

Tras el anunció de la firma, el mandatario añadió que Colombia avanzará en el desarrollo industrial en paneles solares, agua para La Guajira y salud de alta tecnología para poblaciones vulnerables.

Para la capacidad militar, los aviones Gripen también representarán un progreso. Esta flota llegará a reemplazar a las aeronaves Kfir israelíes, que desde hace más de 30 años operan en el país.

Además de esto, se sabe que el plazo para el pago total del contrato es hasta 2032, y que la entrega de la flotilla iniciará en 2027.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

