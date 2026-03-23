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Presidente Petro se pronuncia sobre grave accidente de avión de la FAC en Putumayo

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, se presentó un trágico accidente: un avión de la Fuerza Aérea se accidentó en Puerto Leguízamo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

marzo 23 de 2026
11:52 a. m.
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Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial se accidentó en la mañana de este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo. En redes sociales, se dieron a conocer videos que mostraban los restos de la aeronave en llamas.

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La información preliminar apunta que el despegue se dio entre las 6:30 a.m. – 7:00 a.m. Al parecer, transportaba a dos pelotones de soldados profesionales y uno de soldados regulares. Es decir, 130 uniformados.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La aeronave cubría la ruta Puerto Asís – Puerto Leguízamo – Bogotá. Los testigos contaron que pasó bastante cerca de las casas. La Fuerza Aérea tomó la decisión de mover varios aviones de departamentos cercanos para trasladar a los heridos a Bogotá, donde los están esperando en el Hospital Militar.

Minutos después, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, se pronunció el director de la Policía, general William Rincón: “Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente”.

¿Qué dijo el presidente Petro?

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre la importancia de renovar el armamento de las Fuerzas Militares. Aseguró que durante su administración se ha buscado eso, pero ha habido “dificultades burocráticas”.

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“Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto, deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”, expresó al indicar que espera que no haya fallecidos.

Contra viento y marea, modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros, aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad en regiones casi extinguidas.

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