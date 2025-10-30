Presidente Petro intentará negociar con EE. UU. su inclusión en la lista Clinton

Las sanciones económicas contra el presidente Gustavo Petro y sus allegados debido a la crisis diplomática con Estados Unidos son negociables, así lo aseguró su abogado en las últimas horas.

Después de un fuerte cruce de palabras de un lado y de otro, el presidente estadounidense Donald Trump decidió incluir a Petro, su esposa, un hijo y al ministro de Interior en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) con fuertes sanciones económicas.

La medida bloquea sus bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense o con capital de ese país bajo el argumento de que Petro no hace suficiente para frenar el narcotráfico.

“Todo es negociable”, abogado del presidente Petro sobre sanciones de EE. UU.

Según el abogado estadounidense Daniel Kovalik, los sancionados ya tienen congeladas las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias, con dificultades incluso para acceder a su salario como funcionarios públicos.

En los últimos días, una empresa de combustible asociada a Estados Unidos se negó a repostar el avión presidencial en España.

La mayoría de las veces un caso así se resuelve mediante negociaciones o diplomacia (...) todo es negociable.

Kovalik planea recurrir a los tribunales estadounidenses y ante el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, para presentar pruebas de que las acusaciones de Trump son falsas.

Para el abogado al presidente Petro "lo están castigando" por sus posturas contrarias a Washington: el rechazo a los mortíferos ataques estadounidenses en el Caribe y Pacífico, su defensa de los palestinos y su oposición a una posible intervención en Venezuela.

¿Al salir de la Presidencia de Colombia Petro sería excluido de la lista Clinton?

Trump tiene total potestad para decidir a quién incluye o excluye de la lista. De no llegar a un acuerdo, Petro seguirá allí después de su mandato y del de Trump.

Además, cualquier empresa internacional o gobierno que colabore con Petro se expone a sanciones, según el abogado, quien advirtió que no cobrará por sus servicios.

La defensa del jefe de Estado colombiano planea pedir una exención de la sanción para los gastos relacionados con su hija menor.

El abogado y el presidente se conocieron en los 2000, uno de los momentos más sangrientos del conflicto colombiano, cuando ambos denunciaban la connivencia entre el Ejército colombiano y los escuadrones paramilitares.