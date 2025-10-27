Le bloquearon las tarjetas a Benedetti: la opción que tienen los de la lista Clinton de usar dólares

Se comienzan a hacer efectivos los bloqueos financieros por estar en la lista Clinton. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que le bloquearon sus tarjetas.

Ha sido bastante desconcertante y todavía sigo en shock, ha sido bastante duro y las consecuencias de eso son bastante graves, te congela, sales de la vida financiera completamente del planeta Tierra.

Al mismo tiempo, aseguró que tomará medidas frente a las sanciones de Estados Unidos.

Armando Benedetti advirtió que no permitirá que le cierren las cuentas

Una vez el ministro Benedetti fue notificado del bloqueo de sus tarjetas de crédito, se refirió al futuro de sus cuentas bancarias:

Yo lo que sé es que me bloquearon la tarjeta de crédito y que la cuenta, es posible que me cierren, pero yo, hay una sentencia del año 1999 que dice que hay el derecho al consumidor y no puede cerrar este tipo de cuentas por este tipo de acciones, por lo tanto, yo acudiré también a la Superintendencia si esto sucede.

¿Cuáles son las opciones que tiene el presidente Petro al estar en la lista Clinton?

Para el presidente Petro las consecuencias financieras tras ser incluido en la lista Clinton son más delicadas aún.

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó cuál es la única opción viable ante las implicaciones de estar en esta lista.

Le va a tocar moverse al mundo del efectivo, todas las transacciones en efectivo, ahora hay una norma en Colombia que considera que tener una cuenta corriente para recibir el sueldo es un derecho fundamental, entonces seguramente algún banco, el banco agrario, le abrirá o le mantendrá la cuenta corriente para poder recibir el depósito del sueldo.

Aseguró que “no va a poder usar una tarjeta de crédito ni va a poder hacer transferencias a sus familiares en el exterior”.